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Трамп скасував заборону Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп скасував заборону Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
фото з відкритих джерел

MK-84 – некерована авіабомба вагою 925 кг (2000 фунтів)

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила Пентагону скасувати призупинку на постачання Ізраїлю 900-кілограмових бомб. Про це повідомляє Axios посилаючись на ізраїльських чиновників.

У повідомленні йдеться, офіційні особи заявили, що 1800 бомб MK-84, які перебували на зберіганні в США, будуть доставлені кораблем в Ізраїль найближчими днями.

Зауважимо, що у травні 2024 року Байден вирішив заборонити постачання Ізраїлю 900-кілограмових бомб. Axios пише, що це спровокувало одну з найбільших криз, з якою зіткнулися відносини США та Ізраїлю під час 15-місячної війни в Газі. Адміністрація Байдена була стурбована тим, що використання Ізраїлем відповідних бомб у густонаселених районах Гази призведе до значних жертв серед цивільного населення.

Повідомляється, що посол Ізраїлю в США Майк Герцог ще тиждень тому повідомив, Трамп відновить постачання бомб до Ізраїлю.

«Ми вважаємо, що Трамп збирається випустити на початку свого терміну боєприпаси, які досі не були випущені адміністрацією Байдена», — сказав Герцог в інтерв’ю минулої п’ятниці.

Варто зазначити, що MK-84 – некерована авіабомба вагою 925 кг (2000 фунтів).

До слова, раніше Axios з посиланням на обізнані джерела повідомляв, що Державний департамент «неофіційно» повідомив Конгрес про намір продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд. Ймовірно, що це буде останній продаж зброї Ізраїлю, який схвалить адміністрація Байдена. 

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Теги: Ізраїль боєприпаси Дональд Трамп США Беньямін Нетаньягу

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