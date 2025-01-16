У США може з'явитися нова служба зі збору мит із закордонних джерел

Трамп заявив, що планує створити Службу зовнішніх доходів США

Обраний президент США Дональд Трамп має намір створити Службу зовнішніх доходів (External revenue service, ERS), про що повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Відомство займатиметься збором мит та інших відрахувань із іноземних джерел.

«Я оголошую про те, що створимо Службу зовнішніх доходів для отримання тарифів, мит та всіх доходів, що йдуть із зарубіжних джерел», – написав республіканець.

Політик уточнив, що почне виставляти рахунки тим, хто наживається на США у сфері торгівлі. За його словами, іноземні джерела будуть платити. «Ми почнемо стягувати плату з тих, хто заробляє на нас гроші за допомогою торгівлі, і вони нарешті почнуть платити свою справедливу частку», – вважає Трамп.

Дональд Трамп планує заснувати відомство у день своєї інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв запровадити великі мита для трьох найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів – Канади, Мексики та Китаю, включаючи 25% мито на імпорт із Канади та Мексики, поки вони не введуть обмеження на наркотики та мігрантів, які перетинають кордон.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск отримає офісні приміщення у комплексі Білого дому для роботи в новоствореному Департаменті ефективності державного управління.

Раніше стало відомо, що республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії.