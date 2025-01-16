Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США може з'явитися нова служба зі збору мит із закордонних джерел

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У США може з'явитися нова служба зі збору мит із закордонних джерел
Трамп маэ грандіозні плани відразу після офіційного вступу на посаду
фото: Allison Robbert

Трамп заявив, що планує створити Службу зовнішніх доходів США

Обраний президент США Дональд Трамп має намір створити Службу зовнішніх доходів (External revenue service, ERS), про що повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Відомство займатиметься збором мит та інших відрахувань із іноземних джерел.

«Я оголошую про те, що створимо Службу зовнішніх доходів для отримання тарифів, мит та всіх доходів, що йдуть із зарубіжних джерел», – написав республіканець.

Політик уточнив, що почне виставляти рахунки тим, хто наживається на США у сфері торгівлі. За його словами, іноземні джерела будуть платити. «Ми почнемо стягувати плату з тих, хто заробляє на нас гроші за допомогою торгівлі, і вони нарешті почнуть платити свою справедливу частку», – вважає Трамп.

Дональд Трамп планує заснувати відомство у день своєї інавгурації 20 січня. 

Нагадаємо, Трамп пообіцяв запровадити великі мита для трьох найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів – Канади, Мексики та Китаю, включаючи 25% мито на імпорт із Канади та Мексики, поки вони не введуть обмеження на наркотики та мігрантів, які перетинають кордон.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск отримає офісні приміщення у комплексі Білого дому для роботи в новоствореному Департаменті ефективності державного управління.

Раніше стало відомо, що республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп політика президент законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід обирав «перезапуск» цензури?
На Заході відбувається відкат до заводських установок?
8 сiчня, 14:29
Половина американців чекає на завершення війни в Україні
Стало відомо, скільки американців чекають завершення війни в Україні
23 грудня, 2024, 05:10
У повідомленні Трампа Зеленському йдеться про відмову від окупованих територій
Трамп «надіслав повідомлення» Зеленському щодо припинення вогню
22 грудня, 2024, 13:51
Голуба миру для Папи Римського передали через кардинала Конрада Краєвського, який відвідав костел 24 грудня
Папі Римському передали голуба миру з уламків скла пошкодженого РФ костелу у Києві
24 грудня, 2024, 22:19
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
26 грудня, 2024, 00:57
Економіка Китаю зростає
Найбільша економіка світу: три країни зміцнюють свої позиції
27 грудня, 2024, 12:29
У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель
У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель
1 сiчня, 10:33
Тихий зазначив, що українські дипломати готуються до візиту Кіта Келлога
МЗС пояснило причину відтермінування візиту спецпредставника Трампа в Україну
10 сiчня, 15:22
Учасники демонстрації вимагали скасування постанови Конституційного суду про анулювання результатів президентських виборів
У Румунії відбулися нові протести через скасування виборів президента
13 сiчня, 04:48

Політика

У США може з'явитися нова служба зі збору мит із закордонних джерел
У США може з'явитися нова служба зі збору мит із закордонних джерел
Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Bloomberg повідомив, що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом
Bloomberg повідомив, що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом: Катар розкрив нові деталі
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом: Катар розкрив нові деталі
«Доведеться піти на поступки». Майбутній держсекретар США оцінив перспективи завершення війни
«Доведеться піти на поступки». Майбутній держсекретар США оцінив перспективи завершення війни
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
26K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
23K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
16K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли

Новини

Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку
Вчора, 22:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua