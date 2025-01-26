Президент США публічно говорив про те, що має намір завершити війну до весни.

Президенту США належить вирішити низку складних завдань для закінчення віни в Україні

Побоювання щодо того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Ба більше, голова Білого дому має намір закінчити війну в Україні вже до весни цього року. Про це розповіли інсайдери британському виданню The Independent.

«Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії (лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, – ред.) на інавгурації. Це дуже важливий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти нерви», – сказало одне з анонімних джерел журналістам.

За словами джерела, Трамп серйозно ставиться до питання врегулювання війни в Україні. Перед цим президенту США належить вирішити низку складних завдань, але глава Білого дому точно працюватиме з президентом України Володимиром Зеленським, і найближчим часом відбудеться офіційна зустріч.

«Зеленський не вважав за можливе поїхати на інавгурацію сам, але він відправив свого другого номера, до якого ставився з величезною повагою», – пояснив інсайдер.

У виданні нагадали, що Арахамія був присутній у ротонді Капітолія на інавгурації Трампа. Пізніше він розповів українським ЗМІ, що офіційна українська делегація може зустрітися з президентом США вже в лютому.

Журналісти звернули увагу на те, що наразі Трамп веде «подвійну гру» заради завершення війни між Україною та Росією. Зокрема, він попередив російського диктатора Володимира Путіна про те, що США готові й надалі надавати військову підтримку Києву, доки конфлікт не буде завершено. Водночас президент США говорив про те, що і Зеленський «не ангел».

Такий підхід відображає розбіжності у власній адміністрації Трампа з приводу війни і того, на яку підтримку заслуговує Україна, підкреслили журналісти. Проте президент США публічно говорив про те, що має намір завершити війну до весни.

До слова, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

Як відомо, минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім ж заявив, що країна зосереджена на стабільності нафтового ринку.