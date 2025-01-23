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Трамп підписав указ, яким визнав хуситів терористами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп підписав указ, яким визнав хуситів терористами
Очільник США Дональд Трамп підписав низку указів
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп дійшов висновку, що діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким, єменські хусити (також відомі як «Ансар Аллах»), будуть занесені до переліку іноземних терористичних організацій згідно із законом про імміграцію та громадянство. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі», – йдеться в указі.

У документі зазначається, що за підтримки іранського Корпусу вартових ісламської революції «Кудс» хусити з 2023 року десятки разів обстрілювали кораблі ВМС США. Після силового захоплення більшості єменських населених пунктів законним єменським урядом у 2014-2015 роках хусити здійснили напади на цивільну інфраструктуру. Зокрема атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року, а також понад 300 снарядів, випущених по Ізраїлю з жовтня 2023 року.

Крім того, хусити також понад 100 разів атакували комерційні судна, убивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морських комерційих перевезень у Червоному морі змінити маршрути.

Протягом 30 днів від дати підписання указу, державний секретар після консультацій із директором Національної розвідки та міністром фінансів має подати президенту доповідь про визначення «Ансар Аллах» іноземною терористичною організацією.

Нагадаємо, у Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.

Раніше Радбез ООН повідомляв, що єменські повстанці-хусити еволюціонували з локальної збройної групи з обмеженими ресурсами в потужну військову організацію, що отримує підтримку від Ірану, іракських збройних формувань, ліванських бойовиків Хезболли та інших союзників. 

Додамо, що Російська Федерація надавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет та дронів при ударах по кораблях у Червоному морі.

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Теги: Дональд Трамп Радбез ООН тероризм указ США

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