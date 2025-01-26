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Трамп запровадив 25% мита на товари з Колумбії через відмову прийняти депортованих мігрантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп запровадив 25% мита на товари з Колумбії через відмову прийняти депортованих мігрантів
Президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Американський лідер застосував економічний тиск, щоб змусити інші країни виконати його плани масової депортації

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Колумбії та обмеження для колумбійських урядовців після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту. Про це пише CNN.

Повідомляється, що президент Колумбії Густаво Петро оголосив, що заблокував два військових рейси США з мігрантами, які прямували до країни, і закликав Сполучені Штати встановити кращі протоколи у поводженні з мігрантами. Після заяви колумбійського лідера, Трамп розкритикував його в соціальних мережах та оголосив про нові санкції та політику проти Колумбії, включаючи 25% мито на весь імпорт з країни, «заборону на поїздки» для громадян Колумбії та скасування віз для колумбійців. 

Трамп також розпорядився посилити перевірку вантажів, що надходять з Колумбії, разом із банківськими та фінансовими санкціями та візовими санкціями щодо «всіх членів партії, членів сімей і прихильників колумбійського уряду».

Трамп запровадив 25% мита на товари з Колумбії через відмову прийняти депортованих мігрантів фото 1

«Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов’язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони примусили до Сполучених Штатів!», – написав Трамп у Truth Social.

CNN пише, що адміністрація Трампа не очікувала цього, вона не сподівалась, що військові рейси будуть відхилені, оскільки колумбійська влада схвалила ці два рейси перед тим, як вони вилетіли, але ці плани були раптово скасовані, що розчарувало офіційних осіб Трампа. Дискусії між офіційними особами США та Колумбії тривають.

Раніше Мексика відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа на дозвіл військовому літаку США, який депортує мігрантів, приземлитися в країні. Повідомляється, що військові літаки США здійснили в п'ятницю два схожі рейси, на борту яких перебувало майже 80 мігрантів в кожному з Гватемали. Однак уряд не зміг просунутися вперед із планом посадки транспортного літака C-17 у Мексиці після того, як країна відмовила в дозволі.

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Теги: санкції Дональд Трамп літак Колумбія депортація обмеження

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