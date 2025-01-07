Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю
Cosco Shipping Holdings Co. потрапила до Федерального реєстру як китайська військова компанія
фото з відкритих джерел

Китай виробляє більшу частину торгівельних суден у світі

Сполучені Штати Америки внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю та двох суднобудівників через зв'язки з китайською Народно-визвольною армією. Про це повідомляє Bloomberg.

Cosco Shipping Holdings Co. потрапила до Федерального реєстру як китайська військова компанія разом з China State Shipbuilding Corp. і China Shipbuilding Trading Co.

Як зазначає агентство, хоча «чорний список» не передбачає конкретного обмеження, він відштовхує американські фірми від співпраці з компаніями, які до нього потрапляють.

Дії Сполучених Штатів сигналізують про посилення уваги до морського транспорту і суднобудування на тлі повернення до Білого дому Дональда Трампа. Китай має найбільший у світі суднобудівний сектор, виробляючи більшу частину торгівельних суден у світі.

За даними суднобудівного брокера BRS, у першому кварталі минулого року на китайських суднобудівників припадало майже 60% світового портфеля замовлень. 

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

Як відомо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.

Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити.

Читайте також:

Теги: Китай корабель санкції США Пентагон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп назвав Сі Цзіньпіна «сильною та могутньою людиною»
«У нас все буде дуже добре». Трамп заявив, що порозуміється з Сі Цзіньпіном
Сьогодні, 11:39
Розкрито особу чоловіка, який підірвав Cybertruck
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: стали відомі факти про водія
2 сiчня, 08:36
Влада КНР поділилась соціальними та економічними планами на наступний рік
Відкритість світу, інновації та турбота про добробут громадян: яким буде Китай у 2025 році
24 грудня, 2024, 11:57
Відповідальним за напади на мирних протестувальників у Грузії чиновникам заборонено в'їзд до Британії, їхні активи будуть заморожені
Британія запровадила санкції проти грузинських високопосадовців: список
19 грудня, 2024, 18:49
Нарощування сил вздовж кордону схоже на дії турецьких військових перед вторгненням у північно-східну Сирію у 2019 році
Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ
17 грудня, 2024, 16:23
Основною причиною падіння імпорту стали запроваджені за війну в Україні західні санкції
У Росії різко збільшився попит на валянки, і це не через настання зими
15 грудня, 2024, 16:10
Обраний Трампом президента NASA каже, що військові неминуче відправлять війська в космос
Майбутній глава NASA закликав готуватися до відправки військ до космосу
12 грудня, 2024, 15:17
Деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з іноземних інтернет-магазинів на свої торгові платформи
РФ знайшла спосіб купувати американські чіпи в обхід санкцій
10 грудня, 2024, 07:24
Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров зідзвонився з головою Пентагону: що обговорювали
9 грудня, 2024, 06:30

Економіка

США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю
США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю
Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
Чехія вперше за 20 років досягла показника витрат на оборону у 2% ВВП
Чехія вперше за 20 років досягла показника витрат на оборону у 2% ВВП
Ціна газу в Європі впала до рекордних значень – ICE
Ціна газу в Європі впала до рекордних значень – ICE
На аукціоні в Японії продано рибу за $1,3 млн: у чому її особливість
На аукціоні в Японії продано рибу за $1,3 млн: у чому її особливість
Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці
Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
34K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua