США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю

Cosco Shipping Holdings Co. потрапила до Федерального реєстру як китайська військова компанія

Китай виробляє більшу частину торгівельних суден у світі

Сполучені Штати Америки внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю та двох суднобудівників через зв'язки з китайською Народно-визвольною армією. Про це повідомляє Bloomberg.

Cosco Shipping Holdings Co. потрапила до Федерального реєстру як китайська військова компанія разом з China State Shipbuilding Corp. і China Shipbuilding Trading Co.

Як зазначає агентство, хоча «чорний список» не передбачає конкретного обмеження, він відштовхує американські фірми від співпраці з компаніями, які до нього потрапляють.

Дії Сполучених Штатів сигналізують про посилення уваги до морського транспорту і суднобудування на тлі повернення до Білого дому Дональда Трампа. Китай має найбільший у світі суднобудівний сектор, виробляючи більшу частину торгівельних суден у світі.

За даними суднобудівного брокера BRS, у першому кварталі минулого року на китайських суднобудівників припадало майже 60% світового портфеля замовлень.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

Як відомо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.

Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити.