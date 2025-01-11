Жодні переговори не призведуть до миру, якщо вимоги ставитиме Путін – ISW

Кремль заявив, що готовий вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких «попередніх умов»

Переговорна позиція російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні залишається незмінною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що в Кремлі підтвердили, що готові вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких «попередніх умов», але зазначили, що переговорна позиція Путіна залишається незмінною.

Зокрема, 10 січня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву Трампа про організацію зустрічі з Путіним і заявив, що Путін відкритий для контактів з міжнародними лідерами і що «жодних умов для цього (контакту) не потрібно». Однак Пєсков підтвердив, що Кремль зберігає свою «неодноразово озвучену» позицію щодо України, яку Путін чітко визначив у червні 2024 року та повторив у грудні.

Крім того, в ISW нагадали, що у червні 2024 року Путін вимагав від України замінити президента України Володимира Зеленського та його уряд під виглядом «денацифікації», провести демілітаризацію та поступитися Росії значними частинами території на сході та півдні України, включаючи території України, які Росія наразі не окупувала. Фактично все це означає повну капітуляцію України.

«Жодні переговори не приведуть до значущого чи стійкого миру, доки Путін залишається відданим цим вимогам – незалежно від «бажання» Кремля вести переговори із західними лідерами», – підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.

Він заявив, що «дуже багато комунікує» з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і бав багато контактів з іншими світовими лідерами, та ще не говорив з правителем Росії.