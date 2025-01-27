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Відповідь Трампу? Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити війська у Гренландії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Відповідь Трампу? Очільник Військового комітету ЄС пропонує розмістити війська у Гренландії
Президент Дональд Трамп вперше запропонував придбати Гренландію в 2019 році
фото: foxnews

Welt am Sonntag: Солдати ЄС можуть допомогти стежити за порядком у Гренландії 

Голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер закликав розмістити війська у Гренландії, оскільки це відповідатиме вимогам глобальної безпеки. Про це пише Welt am Sonntag.

За його словами, Збройні сили ЄС мають приєднатися до військ США на острові.

«На мій погляд, мало б сенс не лише розмістити сили США у Гренландії, як це відбувається зараз, але й розглянути можливість розміщення там військ ЄС. Це стане сильним сигналом і може сприяти стабілізації у регіоні», – сказав Брігер.

Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську. На заяви республіканця гостро відреагували панамська, канадська та данська влада.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію.

До слова, прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

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Теги: міністр Європа Дональд Трамп військові президент Гренландія

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