У Нью-Йорку розпочалися масштабні ядерні навчання

У Скенектаді відбуваються масштабні ядерні навчання

Масштабні ядерні навчання розпочалися на околицях штату Нью-Йорк, повідомили у пресслужбі Федерального бюро розслідувань. Там зазначили, що відповідні заходи дадуть можливість попрактикуватися та підвищити оперативну готовність до реагування у разі ядерного інциденту у США чи за межами країни. Про це пише Spotlight News.

«Навчальні заходи в окрузі Олбані відбуватимуться в районах поблизу міжнародного аеропорту Олбані та авіабази національної гвардії Страттон. У імітованих операціях буде задіяно персонал у захисному спорядженні та літаки федеральних, державних і місцевих правоохоронних органів», – йдеться у статті.

Згідно із заявою, яку опублікував офіс ФБР в Олбані, навчання є частиною серії, що проводиться раз на два роки урядом США, починаючи з 2012 року. Навчання призначене для підвищення оперативної готовності до реагування на можливі ядерні інциденти, незалежно від того, чи відбуваються вони в Сполучених Штатах чи за кордоном. «Я заявляю, що планування цих операцій розпочалося ще навесні», – сказала офіцерка зі зв’язків із громадськістю ФБР Олбані Сара Руан.

Участь у ядерних навчаннях беруть Міністерство оборони США, Міністерство енергетики, Національне управління з ядерної безпеки, Федеральне бюро розслідувань, місцеві правоохоронні органи, пожежні служби та служби з управління надзвичайними ситуаціями.

Жителів округу попросили не турбуватися через військові літаки. Навчання триватимуть до 31 січня у кількох районах Скенектаді та округах Олбані, Саратога та Скенектаді.

До слова, США були серйозно занепокоєні через ядерні погрози Росії. Від застосування ядерної зброї країну-агресорку, ймовірно, утримав Китай. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Китай теж нарощує ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1 тис. ядерних боєголовок до 2030 року.