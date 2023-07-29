Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп збирається боротися за крісло президента навіть із-за грат

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Трамп збирається боротися за крісло президента навіть із-за грат
Трамп не визнає свою провину
фото з відкритих джерел

Початок судового процесу над Трампом заплановано на травень 2024 року

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не припинить свою боротьбу за Білий дім, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань. Про це він сказав під час радіоінтерв'ю, повідомляє AFP.

Трамп обговорював численні звинувачення, з якими він стикається, коли балотується на другий термін.

На запитання радіоведучого, чи засудження зупинить його передвиборчу кампанію, Трамп швидко відповів: «Зовсім ні. У Конституції немає нічого, що вказувало б на те».

Міністерство юстиції США 28 липня висунуло додаткове звинувачення проти Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США.

Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провину. 

Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року – у розпал виборчої кампанії.

Теги: Дональд Трамп вибори у США злочин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом експрезиденту США Дональду Трампу пред'явлено 37 звинувачень
Суд над Трампом розпочнеться у розпал передвиборчої кампанії
22 липня, 07:31
Трамп у черговий раз накинувся із звинуваченнями на свого політичного опонента
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
24 липня, 15:50
Дональд Трамп
Трампу висунуто додаткові звинувачення у справі про секретні документи – CNN
Вчора, 04:14

Політика

Трамп збирається боротися за крісло президента навіть з-за грат
Трамп збирається боротися за крісло президента навіть з-за грат
Путін про відступ окупантів з-під Києва: «нас просили це зробити»
Путін про відступ окупантів з-під Києва: «нас просили це зробити»
Президент Південної Африки закликав Путіна поновити зернову угоду
Президент Південної Африки закликав Путіна поновити зернову угоду
Вибори в РФ: ISW вказав на страхи Кремля
Вибори в РФ: ISW вказав на страхи Кремля
Радбез ООН різко засудив держпереворот у Нігері
Радбез ООН різко засудив держпереворот у Нігері
Переворот у Нігері відчинив Путіну двері в Африку – The Times
Переворот у Нігері відчинив Путіну двері в Африку – The Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Польща терміново збільшить свою армію
14K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
9715
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
7787
Микола Горбачьов: Десяток F-16 – один із варіантів вирішення проблеми із зерновим коридором
6299
Поліція Києва отримала нового очільника
5731
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)

Новини

Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
27 липня, 06:48

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту