Трамп збирається боротися за крісло президента навіть із-за грат

Початок судового процесу над Трампом заплановано на травень 2024 року

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не припинить свою боротьбу за Білий дім, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань. Про це він сказав під час радіоінтерв'ю, повідомляє AFP.

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Трамп обговорював численні звинувачення, з якими він стикається, коли балотується на другий термін.

На запитання радіоведучого, чи засудження зупинить його передвиборчу кампанію, Трамп швидко відповів: «Зовсім ні. У Конституції немає нічого, що вказувало б на те».

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Міністерство юстиції США 28 липня висунуло додаткове звинувачення проти Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США.

Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провину.

Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року – у розпал виборчої кампанії.