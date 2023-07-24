Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
Трамп у черговий раз накинувся із звинуваченнями на свого політичного опонента
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп знову вступив у відкриту суперечку із Джо Байденом

Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News дорікнув чинному американському лідеру Джо Байдену в тому, що той розкрив важливий секрет Сполучених Штатів і визнав нестачу боєприпасів.

На думку Трампа, зараз для США настав найнебезпечніший час в історії через ризики застосування ядерної зброї, а на посаді глави держави стоїть людина, яка «не розуміє, що робить».

«Людина, яка встала і сказала всьому світу, що ми не маємо боєприпасів. Він розповів Китаю та іншим ворожим країнам, що ми не маємо боєприпасів. Як можна бути таким тупим, щоб говорити таке?», – наголосив Трамп.

Експрезидент зазначив, що весь арсенал США віддали, і це, за його словами, «жахливо», гіршим може бути лише визнання такого факту перед усім світом. Колишній володар Білого дому закликав американців замислитись над цим.

Нагадаємо, суд над Трампом розпочнеться у розпал передвиборчої кампанії. Початок судового процесу у справі колишнього президента США Дональда Трампа про неприпустиме поводження із секретними документами призначено на 20 травня наступного року. Таке рішення ухвалила суддя Ейлін Кеннон із Форт-Пірса, штат Флорида. Передбачається, що процес триватиме два тижні.

Сам Трамп хотів, щоб його судили після того, як у листопаді 2024-го відбудуться президентські вибори, щоб знизити політичний тиск. Тепер же початок судового процесу призначений на розпал передвиборчої кампанії.

Мін'юст США стверджує, що колишній президент двічі показував секретні документи людям без належного допуску, зокрема письменнику та двом своїм співробітникам. Загалом Трампу пред'явлено 37 звинувачень у незаконному зберіганні секретних документів та перешкоджанні зусиллям уряду щодо їх повернення. Він послідовно заперечує провину.

До слова, раніше Трамп розповів, як за один день змусить Зеленського й Путіна укласти мир.

Читайте також: Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
Теги: вибори Дональд Трамп політика документи суддя Флорида президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден відвідає Велику Британію, Литву та Фінляндію
Байден у липні відвідає три європейські країни: що відомо
2 липня, 18:41
Білий дім
Білий дім назвав умови, за яких Україна може вступити у НАТО
6 липня, 03:02
Президент Чехії Петр Павел
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС: озвучено дату
7 липня, 02:25
Влада Москви вигадала, як захиститись від дронів
Москва знайшла, хто їй оплатить нове ППО
5 липня, 12:06
Зеленський пояснив болгарському колезі, чому не можна йти на компроміси з російськими окупантами
Зеленський популярно пояснив президенту Болгарії, у чому той помиляється
6 липня, 17:26
Зеленський на саміті НАТО
Арестович назвав головну помилку Зеленського на саміті НАТО
12 липня, 10:25
В організації наголосили, що найближчими тижнями розроблять спеціальні правила і документи, на підставі яких ухвалюватимуть рішення про надання нейтрального статусу гімнасткам
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до змагань
19 липня, 22:08
Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі
Підозра «слузі» Марченко: як нардепка намагалася викинути хабар за паркан (відео)
12 липня, 08:41
У Луцьку, у замку Любарта, президент провів тривалу нараду щодо ситуації в регіоні
«Цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам» – Зеленський про передову
9 липня, 17:45

Політика

ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство
ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні
Європарламент закликав прихистити військових РФ, які відмовляються брати участь у війні
Бельгія на порозі розпаду: чому може зникнути країна зі штабами НАТО та ЄС – Politico
Бельгія на порозі розпаду: чому може зникнути країна зі штабами НАТО та ЄС – Politico
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
46K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
22K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
18K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
16K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
11K
В окупованому Криму пролунали вибухи

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту