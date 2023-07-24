Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США

Трамп у черговий раз накинувся із звинуваченнями на свого політичного опонента

Дональд Трамп знову вступив у відкриту суперечку із Джо Байденом

Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News дорікнув чинному американському лідеру Джо Байдену в тому, що той розкрив важливий секрет Сполучених Штатів і визнав нестачу боєприпасів.

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На думку Трампа, зараз для США настав найнебезпечніший час в історії через ризики застосування ядерної зброї, а на посаді глави держави стоїть людина, яка «не розуміє, що робить».

«Людина, яка встала і сказала всьому світу, що ми не маємо боєприпасів. Він розповів Китаю та іншим ворожим країнам, що ми не маємо боєприпасів. Як можна бути таким тупим, щоб говорити таке?», – наголосив Трамп.

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Експрезидент зазначив, що весь арсенал США віддали, і це, за його словами, «жахливо», гіршим може бути лише визнання такого факту перед усім світом. Колишній володар Білого дому закликав американців замислитись над цим.

Нагадаємо, суд над Трампом розпочнеться у розпал передвиборчої кампанії. Початок судового процесу у справі колишнього президента США Дональда Трампа про неприпустиме поводження із секретними документами призначено на 20 травня наступного року. Таке рішення ухвалила суддя Ейлін Кеннон із Форт-Пірса, штат Флорида. Передбачається, що процес триватиме два тижні.

Сам Трамп хотів, щоб його судили після того, як у листопаді 2024-го відбудуться президентські вибори, щоб знизити політичний тиск. Тепер же початок судового процесу призначений на розпал передвиборчої кампанії.

Мін'юст США стверджує, що колишній президент двічі показував секретні документи людям без належного допуску, зокрема письменнику та двом своїм співробітникам. Загалом Трампу пред'явлено 37 звинувачень у незаконному зберіганні секретних документів та перешкоджанні зусиллям уряду щодо їх повернення. Він послідовно заперечує провину.

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До слова, раніше Трамп розповів, як за один день змусить Зеленського й Путіна укласти мир.