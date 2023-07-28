Трампу висунуто додаткові звинувачення у справі про секретні документи – CNN

Експрезиденту Сполучених Штатів висунуто звинувачення за трьома новими пунктами

Спеціальний прокурор Джек Сміт висунув додаткові звинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі про ймовірне неправомірне поводження з секретними документами після завершення каденції у Білому домі. Про це пише CNN.

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Як зазначається, Трампу висунуто звинувачення за трьома новими пунктами.

Один із них, за даними видання, вказує на навмисне зберігання інформації, пов'язаної з національною обороною, а два інші – на нібито спроби влітку 2022 року видалити матеріали відеоспостереження в резиденції Трампа Мар-а-Лаго, де зберігалися документи.

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Прокурор також висунув звинувачення третьому обвинуваченому у розслідуванні роботи Дональда Трампа з секретними документами після його президентства – Карлосу Де Олівейрі, 56-річному робітнику з технічного обслуговування резиденції.

Нагадаємо, суд над Трампом розпочнеться у розпал передвиборчої кампанії. Початок судового процесу у справі про неприпустиме поводження із секретними документами призначено на 20 травня наступного року. Передбачається, що процес триватиме два тижні.

Сам Трамп хотів, щоб його судили після того, як у листопаді 2024-го відбудуться президентські вибори, щоб знизити політичний тиск.

Мін'юст США стверджує, що колишній президент двічі показував секретні документи людям без належного допуску, зокрема письменнику та двом своїм співробітникам. Загалом Трампу пред'явлено 37 звинувачень у незаконному зберіганні секретних документів та перешкоджанні зусиллям уряду щодо їх повернення. Він послідовно заперечує провину.

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До слова, Трамп дорікнув чинному американському лідеру Джо Байдену в тому, що той розкрив важливий секрет США і визнав нестачу боєприпасів.

Раніше Трамп розповів, як за один день змусить Зеленського й Путіна укласти мир.