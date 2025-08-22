Головна Світ Політика
Трамп звільнив одного зі старших аналітиків ЦРУ з питань РФ – The Economist

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

Конфлікт між Білим домом і розвідувальними структурами країни посилюється
фото: reuters

Співробітниця ЦРУ працювала в американській розвідці понад 20 років

Національна розвідка США звільнила високопоставлену аналітикиню ЦРУ, яка свого часу підготувала звіт про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Співробітниця ЦРУ працювала в американській розвідці понад 20 років. У 2016 році, будучи головним розвідником країни з питань Росії та Євразії, вона курирувала підготовку звіту, в якому описувалося, як Росія втрутилася в президентські вибори того року на користь Дональда Трампа. Кілька років по тому вона повернулася в агентство на посаду старшого менеджера, курируючи операції та аналітичну роботу ЦРУ, пов'язані з Росією та колишнім Радянським Союзом.

Однак 19 серпня 2025 року директор національної розвідки США Тулсі Ґаббард відкликала її доступ до секретних матеріалів, а також анулювала допуски ще 36 чинних і колишніх посадовців, звинувативши їх у «порушенні присяги Конституції».

Раніше адміністрація Трампа вже використовувала механізм відкликання допусків як інструмент тиску на колишніх чиновників. Тепер же ця офіцерка, разом із Шелбі Пірсон та Вінь Нгуєном – іншими причетними до звіту 2016 року, – стали одними з найвищих за рангом професійних розвідників, яких усунули під час його президентства.

На думку The Economist, такі дії свідчать про подальше загострення протистояння між адміністрацією Трампа та американською розвідкою.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших великих розвідувальних підрозділах США.

Теги: ЦРУ США Дональд Трамп

