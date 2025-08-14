Головна Світ Політика
Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу у липні
фото: The White house/Facebook

У розмові також брали участь міністр фінансів США Скот Бессент і торговий представник Джеймісон Грір.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торговельні тарифи та свою заявку на Нобелівську премію миру, повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Факт розмови підтвердив сам Столтенберг, зазначивши, що у ній також брали участь міністр фінансів США Скот Бессент і торговий представник Джеймісон Грір.

За словами Столтенберга, сторони говорили про тарифи та економічну співпрацю, але деталі міністр розкривати відмовився.

Раніше ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що під час переговорів на Алясці Дональд Трамп планує прямо дати зрозуміти Володимиру Путіну: Штати готові як посилити, так і пом’якшити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg Television.

«Санкції можуть бути посилені, вони можуть бути послаблені, вони можуть мати визначений час дії. Вони точно можуть продовжуватися далі», – сказав Бессент, додавши, що нового удару Америка може завдати по «тіньовому» танкерному флоту Росії.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

