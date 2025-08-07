Трамп висловився про стосунки з Ілоном Маском

Маск очолював Департамент ефективності уряду (DOGE)

Президент США Дональд Трамп прокоментував стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті, передає «Главком».

Репортер запитав у Трампа, чи не сумує він за Маском. Американський лідер прямо не відповів на запитання, але сказав, що Маск хороша людина.

«Я думаю, що він хороша людина. Я думаю, у нього був поганий момент, справді поганий момент. Але він хороша людина. Я думаю, я вірю в це», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів журналістам про конфлікт з Ілоном Маском, та натякнув на можливу його депортацію з країни. Коментуючи питання, Трамп зазначив, що Маск «може втратити набагато більше».

До слова, спікер Палати представників США Майк Джонсон розповів, що мільярдер Ілон Маск поміняв номер телефону після конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Джонсона, після цієї сварки Маск припинив із ним спілкуватися. «Я відправив йому довге текстове повідомлення, а потім його номер телефону змінився, тому що після сварки щось сталося – я зрозумів, що відправляю його кудись у порожнечу, і він так і не прочитав», – сказав він.

Нагадаємо, після гучної публічної сварки мільярдер Ілон Маск вирішив загладити свою провину перед президентом США Дональдом Трампом. Бізнесмен перерахував по $5 млн трьом суперкомітетам політичної дії, які підтримують Трампа і Республіканську партію. Загалом сума пожертв сягнула $15 млн.