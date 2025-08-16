Головна Країна Події в Україні
Мирна угода замість перемир'я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
фото: The White House/Facebook

Радник голови ОП пояснив ризики для України у разі укладення угоди без припинення бойових дій

Пропозиція президента США Дональда Трампа одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною може бути предметом обговорення. Проте позиція України полягає в тому, що простір для дипломатії відкривається після припинення вогню. Як інформує «Главком», про це заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі національного телемарафону.

«Наше бачення: спочатку припинення вогню, а потім усе інше», – сказав він.

За словами Лещенка, логіка України полягає у тому, щоб зафіксувати лінію вогню, припинити бої, а тоді говорити про потенційну мирну угоду.

Радник голови Офісу президента пояснив ризики для України у разі укладення угоди без припинення бойових дій.

 «Фактично ми можемо закликати якісь моделі на десятиліття наперед, виходячи просто з тимчасової переваги чи ситуації на полі бою, де, умовно кажучи, 10 російських військовослужбовців пішки зайшли на позиції. На карті це буде відображатися як втрачена територія, насправді все це буде ліквідовано протягом менше одного тижня», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Крім того, Трамп підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін все ще вимагає виходу України з Донбасу.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

