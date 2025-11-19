Головна Світ Політика
Reuters: США пропонують Україні поступки територіями та зброєю у новому «мирному плані»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Reuters: США пропонують Україні поступки територіями та зброєю у новому «мирному плані»
США розробили концепцію «припинення війни з Росією», що включає поступки України
США нібито пропонують Україні поступки територіями та скорочення чисельності Збройних Сил у межах нового «мирного плану»

Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати у межах «мирного плану» нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил. Розроблена США концепція «припинення війни з Росією» передбачає «відмову Києва від частини території та частини озброєння».

Також джерела агентства сказали, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних Сил України. За словами джерел, «Вашингтон хоче, щоб Київ погодився з основними пунктами».

Нагадаємо, що Велика Британія виступила з ініціативою спільно зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України, подібний до плану Дональда Трампа щодо Сектору Газа. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер озвучив цю пропозицію під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Йдеться про створення спільного плану, який би наслідував структуру 20-пунктного мирного плану Трампа для Сектору Газа.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу. Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

