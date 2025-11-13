Україна та США почали спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Зеленський: Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше

Україна спільно зі США почала виробляти дрони-перехоплювачі. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg, інформує «Главком».

«Американо-українське виробництво, спільне виробництво. Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше», – зауважив глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що значно зростають результати у дронів-перехоплювачів. За його словами, країна працює над тіснішою взаємодією з партнерами щодо їх спільного виробництва.

«Майже щоночі працюють наші захисники неба, відбиваючи російські атаки. І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі. І буде більше», – наголосив глава держави.

До слова, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.