Україна розгромно поступилася Франції у відборі на Чемпіонат світу-2026

Збірна України підходила до матчу з Францією з бажанням здобути додаткову перевагу в боротьбі за друге місце групи

Після «сухого» першого тайму національна збірна не зуміла втримати атакувальну міць суперників

Розпочалося заключне вікно першого раунду європейської кваліфікації Чемпіонату світу-2026, де Україна зустрічалася з майже недосяжною для конкурентів командою Франції. Про це повідомляє «Главком».

Перший тайм не був надто результативним з боку обох команд. Хоча гравці «Ле Блю» пресингували українців, їхнім єдиним визначним моментом стала спроба Бредлі Барколя, яку в стрибку парирував Анатолій Трубін.

Усе змінилося вже після перерви. На 53-й хвилині у штрафній зоні господарів змагань у боротьбі за м'яч зіткнулися Єгор Назарина та Дайо Упамекано. Словенському арбітру Славку Вінчичу навіть довелося переглянути момент на моніторі для VAR на момент потенційного пенальті, але у сповільненому повторі було видно, що француз не вчиняв порушення у своїй грі. Проте це суттєво розізлило Францію, а особливо її головну зірку – Кіліана Мбаппе –, який не був задоволений діями судді. Вже за дві хвилини форвард «Реала Мадрида» реалізував пенальті за фол Тараса Михавка, обвівши Анатолія Трубіна по центру.

Не зупинився Мбаппе і надалі, і забив другий м'яч у ворота України. Щоправда, цей гол був скасований, адже перед цим м'яч покинув межі поля, проте Кіліан та вся команда Франції неймовірно сильно тиснула на «синьо-жовтих». Вони створили десять ударів за десять хвилин другого тайму та виконали гарні простріли, навантаживши Анатолія Трубіна.

Україна мала і свою контратаку, одним з ініціаторів якої був Владислав Ванат, проте не зуміла використати цей шанс зрівняти рахунок. Одразу після цього Франція розіграла блискучу атаку та відзначилася другим забитим м'ячем силами Майкла Олісе. На 83-й хвилині Кіліан Мбаппе оформив дубль після парирування з боку Трубіна, який не встигнув повернутися на свою позицію та не отримав допомогу від своїх колег за збірною. Існували мінімальні шанси на скасування цього голу, проте словенський суддя підтвердив, що положення поза грою не було. На цьому французи не стали припиняти пресингувати, і Юго Екітіке вразив ворота учетверте.

Заключний матч з командою Ісландії, яка відзначилася перемогою проти Азербайджану в паралельному матчі (0:2), пройде в неділю. Ці два колективи мають однакову кількість очок, і очна зустріч безпосередньо визначить ту збірну, яка пройде до плейоф.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Франція – Україна 4:0 (0:0)

Голи: Мбаппе, 55, 83, Оліссе, 75, Екітіке, 88

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».