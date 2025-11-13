Головна Країна Політика
РФ готує велику війну проти Європи: Зеленський назвав роки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський наголосив на важливості зупинити росіян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський про росіян: Вони хочуть великої війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно чинити на РФ більше тиску. За його словами, країна-агресорка готується до великої війни на Європейському континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Ми вважаємо, що, якщо ми сильно натиснемо, росіянам знадобиться пауза. Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році – у цей період – розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик».

За словами президента, «ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні». «Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати», – наголосив він.

Також президент Володимир Зеленський закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нові фінансові кошти мають вирішальне значення для економіки України, щоб продовжувати боротьбу проти Москви.

