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Скільки американських військових перебувають у Сирії: дані Пентагону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки американських військових перебувають у Сирії: дані Пентагону
Військові США у Сирії
фото із відкритих джерел

Присутність додаткових американських військових не пов'язана з останніми подіями в Сирії

США останнім часом більш ніж удвічі збільшили кількість своїх військових у Сирії. Про це повідомив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер.

«Близько 2 тис. американських військових перебувають у Сирії», – заявив він під час брифінгу в Міноборони США.

Раніше повідомлялося про дислокацію в Сирії близько 900 американських військовослужбовців. За словами Райдера, збільшення «відбувається деякий час», і ці військові перебувають там «щонайменше кілька місяців».

Посадовець підкреслив, що додаткові сили підтримують місію боротьби з ІДІЛ і не мають відношення до останніх подій у Сирії.

Представник Пентагону пояснив, що «основні 900» військовослужбовців США знаходяться в країні в рамках офіційного відрядження по 9-12 місяців, ще 1,1 тис. військових – на тимчасовій основі, протягом 30-90 днів, «для задоволення потреб місії, що змінюються». У цьому більшість додаткових військових представляють сили спеціального призначення.

На питання про те, чому Міноборони раніше не розкривало оновлені цифри, Райдер відповів, що дізнався про них лише у четвер і послався на «чутливість з погляду дипломатичної та оперативної безпеки».

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що терористична Ісламська держава (ІДІЛ) може використати на свою користь повалення режиму диктатора Башара Асада в Сирії. Ллойд Остін зауважив, що повалення режиму в Сирії є несподіванкою для «цілого міжнародного товариства», однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.

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Теги: США Сирія Міноборони військові держава Ісламська держава Пентагон

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