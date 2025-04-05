Боротьба з «тіньовим флотом». Залужний зустрівся з генсеком Міжнародної морської організації

Залужний: поговорили про співпрацю, боротьбу з «тіньовим флотом» та потреби України

Ексголовнокомандувач Валерій Залужний вручив вірчі грамоти генсеку Міжнародної морської

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний обговорив з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом боротьбу з «тіньовим флотом» та потреби України для розвитку морського потенціалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Валерія Залужного.

«Вручив вірчі грамоти генсеку Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесу. Поговорили про співпрацю, боротьбу з «тіньовим флотом» та потреби України для розвитку морського потенціалу. Україна – морська держава. І ми тримаємо цей курс, навіть у шторм», – заявив Залужний.

Як відомо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.

Серед тих, чиї дані були оприлюднено, – Іван Нікіфоров (капітан танкера KOTLAS), Костянтин Коваленко (капітан танкера CORUS), Дмитро Халльов (капітан судна NEIROI), Андрій Лемешко та Михайло Стрижак (обидва – капітани суден BERRA).

За даними воєнної розвідки, «тіньові» капітани пов’язані з підсанкційною російською компанією «Совкомфлот» і порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту.