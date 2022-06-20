У Баку раптово помер соратник Єльцина, який раніше засудив анексію Криму

Бурбуліс у день смерті заявив про неможливість відродження СРСР

У неділю, 19 червня, в Баку раптово помер колишній держсекретар РРФСР, один із найближчих соратників Бориса Єльцина Геннадій Бурбуліс. Йому було 76 років. До столиці Азербайджану Геннадій Едуардович приїхав, щоб взяти участь у ІХ-му Глобальному Бакинському форумі.

Про смерть політика повідомила його племінниця Юлія Бурбуліс. Потім її слова підтвердила перший заступник виконавчого директора «Єльцин Центру» Людмила Телень.

Бурбуліс незадовго до смерті заявив про неможливість відродження СРСР. Про це він сказав під час Глобального Бакинського форуму, що пройшов в Азербайджані, в якому він взяв участь.

Під час форуму співробітники видання запитали Бурбуліса, як він ставиться «до спроб сучасної Росії відновити СРСР», на що він відповів, цього точно не станеться.

«Це марення та утопія. Відновити СРСР неможливо! – cказав він.

Геннадій Бурбуліс народився 1945 року в місті Первоуральськ Свердловської області. На початку перебудови очолив Раду Трибуни, яка грала помітну роль на Уралі та в Сибіру в процесі переосмислення історії КПРС та Радянського Союзу.

У 1989−90 роках Бурбуліс був народним депутатом СРСР. Опинившись у Москві, він досить швидко зблизився з Борисом Єльциним, який теж був родом з Уралу.

Бурбуліс брав активну участь у підготовці Біловезької угоди, яка юридично оформила розпад СРСР. Він підписав цей документ разом з Єльциним від імені Росії.

В 1991 Єльцин призначив земляка на новий пост – Бурбуліс став Державним секретарем Росії й першим заступником голови уряду Росії. До його обов'язків входила розробка внутрішньої та зовнішньої політики держави, робота з народними депутатами. Бурбуліс був затятим прихильником економічних реформ, які запропонував Єгор Гайдар. Саме він переконав Єльцина у необхідності реалізації цієї програми.

Проте потім вплив Бурбуліса на Єльцина зменшився. Вже у 1992 році посаду держсекретаря у Росії було скасовано. Політик балотувався і був обраним до держдуми.

Бурбуліс різко засудив анексію Криму росією у 2014 році. У вересні 2017 року в інтерв'ю українському телеканалу NewsOne він назвав політику Кремля щодо України «трагедією, порушенням базових норм російського законодавства та міжнародного». Бурбуліс заявив, що Крим має повернутися до складу України.