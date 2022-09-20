Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Кореспондентка The Times: Бєлгород пакує валізи і купує фанеру...

інтерв'ю
The New York Times
glavcom.ua
Кореспондентка The Times: Бєлгород пакує валізи і купує фанеру...
Біженці з України, які минулого тижня прибули до російського Бєлгорода
Фото: Associated Press

«Росіяни, що живуть неподалік України, вже чують звуки вибухів, їхнє хвилювання зростає»

Нещодавні успіхи українських військових є потенційно переломним моментом у війні. У росіян, які живуть неподалік кордону, це викликає дедалі більше занепокоєння. Натомість у росіян, що проживають далеко від кордону з Україною, війна практично не є частиною їхнього повсякденного життя. Клер Мозес з nytimes.com  розмовляла зі своєю колегою Валері Гопкінс, московським кореспондентом, яка на цю тему минулого тижня зробила репортаж з міста неподалік російсько-українського кордону.

Валері Гопкінс є кореспондентом The Times і розповідає про країни колишнього Совєтського Союзу. Її першою журналістською роботою було висвітлення судових процесів щодо військових злочинів у Боснії та Герцеговині для Balkan Investigative Reporting Network.

Ти щойно поїхала до Бєлгорода, російського міста з населенням у 400 тис. осіб, розташованого приблизно за 25 миль від кордону з Україною. Тепер це місто ближче до лінії фронту після того, як українці відвоювали землю, посунувши війну на схід. Який там панує настрій?

Уперше з початку березня українці опинилися на кордоні. Люди нервують через те, що ворожа їм армія перебуває так близько. Війну вже чути. Я пішла до магазину й почула два вибухи. Якась дуже налякана літня жінка сказала продавцеві: «Таке враження, що вони вже тут».

Близько 1500 людей, переважно біженці з України та російські військові, які втекли від бойових дій, ночують в імпровізованому наметовому містечку, яке розгорнув муніципалітет. За оцінками волонтерів, ще кілька тисяч людей розмістилися у приватних квартирах. Багато бєлгородців займаються волонтерством, намагаючись задовольнити потреби, які, за великим рахунком, влада не задовольняє.

І хоча публічно вони не критикують російську армію, усе ж люди шоковані. Раніше вони вірили в могутність російської влади і армії. Через те, що військові були розгромлені так швидко і втратили стільки територій, чимало росіян усвідомили, що вони не такі сильні, як думали раніше. Це не означає, що в Бєлгороді всі були прихильниками війни – у деяких є запитання стосовно того, що відбувається і чому.

Оскільки війна наближається до території Росії, то чого зараз бояться її жителі?

Панує невизначеність стосовно того, що буде далі. Я розмовляла з людиною, яка сказала мені, що може собі щось запланувати лише на кілька днів наперед. А ще вона мені сказала, що купила фанеру для заміни вікон у разі бомбардування. Люди пакують валізи на той випадок, якщо українські війська увійдуть до Росії і їм доведеться їхати геть.

Чимало росіян усвідомили, що вони не такі сильні, як думали раніше

Ти у своєму репортажі зазначила, що свого часу мешканці Бєлгорода регулярно їздили до українського Харкова (приблизно за 50 миль), щоб поїсти, погуляти або зробити покупки. Як це вплинуло на бачення війни з Бєлгорода?

Щонайменше 11 мільйонів росіян пов'язані з Україною. Багато бєлгородців не бачать особливих відмінностей між собою та мешканцями Харкова – міста, навкруг якого Україна повернула собі тисячі квадратних миль. Вони тихо запитують самі себе: з ким боремося?

Центр Бєлгорода
Центр Бєлгорода
Фото: Валері Гопкінс/The New York Times

Ти нещодавно повідомляла, що в Москві, розташованої далеко від поля бою, повсякденне життя триває цілком нормально. Як там росіяни ставляться до війни та її наслідків?

Якось сюрреалістично бачити, що люди живуть так, наче нічого й не сталося. Ціни в Москві піднялися, але москвичі живуть більш-менш, як і раніше. Полиці магазинів заповнені. Я п'ю Coca-Cola попри те, що компанія офіційно йде з російського ринку.

Люди все ще роблять розкішні покупки хоча багато люксових брендів зачинили свої магазини. Універмаги працюють, а деякі звично продають парфуми й косметику Chanel та Dior. Ресторани заповнені. Росіяни збираються копіювати версії McDonald’s. Нещодавно я проходила повз зачинений Starbucks, який вже перейменований на Stars Coffee. Тобто вони вміють пристосовуватися. Деякі почали говорити: «Час уже нам почати будувати ці компанії для себе».

Я намагаюся думати про те, чого не бачу. Десятки тисяч людей виїхали в інші країни. Для деяких це був акт протесту. Інші боялися призову. Деякі журналісти та активісти виїхали через придушення інакомислення: тепер достатньо написати антивоєнний пост, щоб потрапити за ґрати на роки. Багато моїх друзів, колег-журналістів виїхали. Я відчуваю їхню відсутність.

Москва має високу культуру та виконавців. Багато людей зробили Москву столицею світового рівня, тому що мали свободу творити мистецтво, а зараз багатьох з них уже немає.

Москвичі живуть так, ніби нічого не відбувається

Наш колега Антон Трояновський повідомив, що деякі політики нещодавно виступили проти війни, а це є знаковим моментом, враховуючи репресії Кремля щодо інакомислення. Як критика впливає та фільтрує росіян?

Коментатори на телебаченні розповідають про великі втрати Росії, у деяких випадках критика експертів на державному ТБ може бути в’їдливою, мовляв, Росії треба інвестувати більше ресурсів. Така інформація говорить про значні зрушення,  хоча вони й не виступають проти самої війни. Коментарі можуть змінити думку, але люди не змінять свій спосіб голосування. Вони не вийдуть протестувати.

У Москві в новинах не показують найстрашніші звірства війни. Тож ставите собі питання: чи ці люди все знають і їм байдуже? Чи вони вирішили просто захистити себе?

Я намагаюся говорити про це з росіянами. Нещодавно в Москві провели фестиваль квітів, де люди із задоволенням позували для селфі. Вони живуть так, ніби нічого не відбувається, ніби щодня діти не гинуть від бомб у сусідній країні. Така дуальність викликає в мене занепокоєння.

Клер Мозес, The New York Times
18 вересня 2022 року

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,
відповідального секретаря журналу «Універсум»,
членкині Національної спілки журналістів України,
членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)

Читайте також:

Теги: війна армія Україна Бєлгород біженці росія бомбардування путінський режим українці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін схожий на прохача, який шукає собі захисту у сильнішого
Путін сам визнав, що Росія держава-терорист
Сьогодні, 06:57
Тренажерна підготовка для пілотів є обов'язковою
Туреччина відмовилась навчати російських пілотів. Чим це загрожує авіації РФ?
Сьогодні, 07:46
Тривають заходи так званої мобілізації на тимчасово окупованих противником територіях
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12

Інтерв'ю

Кореспондентка The Times: Бєлгород пакує валізи і купує фанеру...
Кореспондентка The Times: Бєлгород пакує валізи і купує фанеру...
Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
«Багато моїх вироків є надто суворими». Інтерв’ю із суддею, який змушує злочинців читати книги
«Багато моїх вироків є надто суворими». Інтерв’ю із суддею, який змушує злочинців читати книги
Роман Безсмертний: Світ не розуміє, з чим зіткнеться найближчими місяцями
Роман Безсмертний: Світ не розуміє, з чим зіткнеться найближчими місяцями
Голова НАЗК: Нова Зеландія наклала на росіян в рази більше санкцій, ніж… Україна
Голова НАЗК: Нова Зеландія наклала на росіян в рази більше санкцій, ніж… Україна
Підполковник Гончар: Дані з «супутника Притули» монополізувала одна структура
Підполковник Гончар: Дані з «супутника Притули» монополізувала одна структура

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
107K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
99K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
97K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
28K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна
27K
Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту