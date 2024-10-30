Болгарія. На горизонті – восьмі вибори… за три роки?

Чи отримає Болгарія нарешті постійний уряд?

За останні три роки, Болгарія так часто проводила парламентські вибори, що вони стали для країни буденною подією. Минулої неділі відбулось вже сьоме голосування з 2021 року. Однак, новий склад парламенту не дає жодних гарантій, що восьмі вибори – не за горами. Результати волевиявлення вкотре призвели до ситуації, за якої створення постійного уряду знову є вкрай непростим завданням.

Безкінечні перевибори

Причина тривалої політичної кризи – пройшли вже сьомі позачергові вибори! – криється у глибоких суперечностях між політичними силами, які входять до парламенту і зазвичай не можуть домовитися про коаліційне правління. Навіть коли компроміс досягався, і країна отримувала постійний уряд, працював він відносно недовго. Знову на перший план виходили суперечки між партнерами, що вкотре призводили до розпуску законодавчого органу і нових виборів.

Після кожного нового голосування громадяни Болгарії сподівалися, що обрані політики зможуть подолати розбіжності та домовитися про стабільний постійний уряд. Адже держава потребує проведення глибоких реформ, прийняття євро, вступу до Шенгену, тощо. Саме такі настрої переважають у втомлених від частого ходіння на виборчі дільниці болгар й після останньої електоральної кампанії.

Складна конфігурація парламенту

Перемогу на виборах очікувано здобула правоцентристська, проєвропейська коаліція ГЄРБ-СДС («Громадяни за європейський розвиток Болгарії» – «Союз демократичних сил»), за яку проголосували 26,39% виборців. На другому місці опинилась антикорупційна, євроатлантична коаліція «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» з 14,20% підтримки. З невеликим відставанням від неї, на третьому місці, фінішувала націоналістична, проросійська партія «Відродження». Її підтримали 13,36% виборців. Четверте місце посіла партія «РПС – Новий початок» (РПС-НП, крило ліберальної, центристської партії «Рух за права і свободи», підконтрольне її колишньому голові Деляну Пеєвскі), яка здобула 11,55% голосів. На п’ятому місці з результатом у 7,57% опинилася проросійська коаліція навколо Болгарської соціалістичної партії «БСП – Об’єднані ліві». Шосте місце здобув «Альянс за права і свободи» (АПС, інше крило «Руху за права і свободи», очолюване почесним керівником Ахмедом Доганом) з 7,48% підтримки.

Популістська партія «Є такий народ» опинилася на сьомому місці, отримавши 6,78% голосів. Остання партія, що подолала виборчий бар’єр, – проросійська «Меч».

Результати останніх позачергових виборів у Болгарії графіка: novinite.com

За результатами виборів у новому парламенті ГЄРБ-СДС матиме 69 депутатів, «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» — 37, «Відродження» – 35, «РПС – Новий початок» — 30, «БСП – Об’єднані ліві» – 20, «Альянс за права і свободи» – 19, «Є такий народ» – 18, «Меч» – 12. Такий розподіл місць свідчить, з одного боку, про збереження в 240-місному болгарському парламенті проєвропейської більшості, однак, з іншого – через високу фрагментованість та суперечності між потенційними коаліційними партнерами формування цією більшістю стабільного проєвропейського уряду буде досить складним завданням.

Коаліціада та вибір партнерів

Оскільки ГЄРБ-СДС здобула найбільше підтримки виборців, то саме їй першій випадає формувати уряд. Проте з 69-ма депутатськими мандатами вона не має можливості одноосібно керувати країною. Тож їй необхідно знайти партнерів для урядової коаліції. Однак перед нею постає дві проблеми. По-перше, через репутацію політсили, що асоціюється з корупційними схемами в управлінні, проти яких у 2020 році в Болгарії проходили масові протести, охочих вступити в коаліцію з нею все ще небагато. По-друге, вищевказана фрагментація нового парламенту суттєво ускладнює для ГЄРБ-СДС формування проурядової більшості. У цьому парламенті вона має бути створена щонайменше трьома політичним и силами.

Після виборів лідер ГЄРБ Бойко Борисов оголосив, що відкритий до переговорів із усіма парламентськими силами, за винятком «Відродження». При цьому найбажанішим партнером для ГЄРБ-СДС залишається «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія». Коаліція з нею дозволила б ГЄРБ-СДС частково покращити свою репутацію і підтвердити власну євроатлантичність.

Бойко Борисов, лідер партії ГЄРБ, під час пресконференції після завершення голосування фото: АР

Щоб знову залучити «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» до колективного управління країною після провалу їхнього ротаційного уряду в позаминулому парламенті, лідеру ГЄРБ доведеться спершу визначитися що робити з умовами, які йому поставила антикорупційна коаліція. У «Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія», зокрема, хочуть, щоб майбутній уряд серйозно зайнявся корупцією, його очолював рівновіддалений від усіх партій прем’єр, і щоб до нього не мав жодного стосунку підсанкційний за Законом Магнітського лідер «РПС – Новий початок» Делян Пеєвскі. Через ряд причин ці умови створюють певний дискомфорт для лідера ГЄРБ, відтак не має жодної гарантії, що він на них пристане.

Зі свого боку, попри власні принципи та заяви напередодні виборів, «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» не може закривати очі на те, що більше половини болгар підтримують створення урядової коаліції, навіть якщо це передбачатиме важкі компроміси. Тож, чергове розчарування суспільства небажанням йти на поступки під час переговорів щодо уряду, може обійтися антикорупційній коаліції досить дорого.

Відтак, попереду на ГЄРБ-СДС та її ключового потенційного партнера чекають непрості раунди переговорів. Якщо вони все ж порозуміються, то створять кістяк майбутньої урядової більшості. Проте для формування уряду їм знадобиться ще принаймні одна політична сила.

Якщо ж ГЄРБ-СДС не вдасться домовитись з потенційними коаліційними партнерами і спроба створити уряд провалиться, то другим за цю справу візьметься «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія». Проте завершити її успіхом для антикорупційної коаліції буде ще складніше. Адже небажання підтримати уряд з мандатом ГЄРБ-СДС майже гарантовано призведе таких же дій Бойко Борисова щодо мандату «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія». А без підтримки ГЄРБ-СДС шанси цієї політичної сили на створення уряду є мізерними. Подібну ситуацію вже можна було спостерігати у минулому парламенті.

Щодо третьої спроби сформувати уряд, то після невдалих перших двох її шанси на успіх зводяться до нуля. Адже коли справа доходить до третього мандата, парламент вже готується не до нових переговорів, а до нових виборів.

Отже, наразі найбільш дієвим варіантом майбутнього уряду є той, в якому беруть участь ГЄРБ-СДС, «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» і ще одна, або дві політичні сили. І створений він має бути з першої спроби. Інакше – вкотре тимчасовий уряд та нові вибори.

Ігор Федик, для «Главкома»