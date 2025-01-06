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У Болгарії провалились переговори про формування уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Болгарії провалились переговори про формування уряду
Переговори про формування уряду тривали протягом двох тижнів
фото з відкритих джерел

Болгарію чекають восьмі парламентські вибори за останні чотири роки

Провідна правоцентристська партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) оголосила, що припиняє переговори про формування уряду через розбіжності щодо кандидатури прем'єр-міністра. Про це повідомляє Euractiv.

Переговори про можливе формування спільного уряду між ГЄРБ, «Демократичною Болгарією», Болгарською соціалістичною партією та «Є такий народ» тривали протягом двох тижнів.

За даними ГЄРБ, причиною скасування перемовин є незгода «Демократичної Болгарії» на те, щоб кабінет міністрів очолив Росен Желязков, який майже 20 років працював з експрем’єром від ГЄРБ Бойко Борисовим.

«Після відмови «Демократичної Болгарії» підтримати першу кандидатуру Бойка Борисова на посаду прем'єр-міністра від ГЄРБ, ГЄРБ висунула кандидатуру Росена Желязкова. Сьогодні «Демократична Болгарія» відхилила другу кандидатуру. Через це ГЄРБ припиняє переговори», – повідомила партія.

Заява ГЄРБ означає, що Болгарію, швидше за все, чекають восьмі парламентські вибори за останні чотири роки, оскільки інші партії в парламенті не можуть сформувати уряд без ГЄРБ.

Пізніше «Демократична Болгарія» оголосила, що ГЄРБ вийшла з переговорів, хоча проєкт коаліційної угоди перебував на дуже просунутій стадії. Зокрема, партія наполягала на тому, що наступним прем'єр-міністром країни має стати позапартійний діяч, але ГЄРБ на це не погодилася.

«Для «Демократичної Болгарії» питання особистості прем'єр-міністра та персонального складу уряду завжди було умовою завершення угоди та зустрічі лідерів. Ця позиція була ще раз чітко підтверджена нами на сьогоднішній зустрічі, як і наша позиція щодо позапартійної, взаємоприйнятної фігури на посаді прем'єр-міністра», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев підпише угоду про співпрацю e сфері безпеки з Україною, якщо документ набере більшість голосів у Національних зборах.

До слова, болгарські законодавці хочуть, щоб парламентська комісія розслідувала російський вплив на країну.

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Теги: вибори уряд Болгарія партії парламент вибори в Болгарії

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