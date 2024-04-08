Путін погрожує Фінляндії, але достатньої кількості військ РФ бракує – Politico

Фінляндія зараз перебуває під захистом союзників по НАТО

Російський диктатор Володимир Путін погрожував розмістити на кордоні з Фінляндією війська, проте наразі їх недостатньо. Про це йдеться в матеріалі Politico.

Видання нагадало, що нещодавно Путін знову пригрозив розмістити війська біля кордону країни з Фінляндією. Це серйозне брязкання зброєю, враховуючи, що протяжність кордону становить понад 1300 км. І, звісно, Фінляндія зараз перебуває під захистом союзників по НАТО, а отже, погрози Путіна навряд чи викличуть якісь екзистенціальні побоювання.

«Але ця спроба залякування буде невдалою і з іншої важливої ​​причини: у Росії не вистачає солдатів», – пише Politico.

За даними видання, якщо Росія хоче налякати Фінляндію, розмістивши війська на кордоні, їй потрібно мати у своєму розпорядженні багато військ. А в неї їх просто немає.

«У росіян не буде ресурсів для створення інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння і залучення значної кількості військ до нашого кордону до 2030 року», – зазначив генерал-майор у відставці, колишній начальник фінської воєнної розвідки й нещодавно обраний депутат фінського парламенту Пекка Товері.

Тому фінські лідери спокійно відреагували на заяву Путіна про збільшення присутності російських збройних сил. Цього разу він перебільшив міць російської армії й недооцінив здатність західних політиків зрозуміти просту істину. Водночас ризик російської агресії залишатиметься, оскільки навряд чи Росія кардинально зміниться в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, у грудні міністерство закордонних справ країни агресорки 19 грудня викликало посла Фінляндії в Москві на розмову. Російська сторона заявила, що «не залишить без відповіді» нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що угода «загрожує безпеці Російської Федерації», тому РФ застосує «необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її натовських союзників». Захарова сказала, що фінська влада понесе відповідальність.