У Грузії влада вважає незаконною приватну російську школу в Батумі та Тбілісі

Приватна російська школа, відкрита в Тбілісі і Батумі не має права здійснювати загальноосвітню діяльність через відсутність авторизації

Міністерство освіти і науки Грузії заявило, що School Club Georgia, приватна російська школа, відкрита в Тбілісі і Батумі, не отримувала авторизації та не має права здійснювати загальноосвітню діяльність у Грузії, повідомляє «Ехо Кавказу».

У міністерстві наголосили, що авторизація є обов'язковою як для державних, так і для приватних навчальних закладів. Національний центр розвитку якості освіти вже звернувся до відповідних структур із проханням вивчити питання.

У Міносвіти нагадали, що незаконна освітня діяльність є кримінальним діянням і карається штрафом або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Прокоментували повідомлення про відкриття школи і в уряді Аджарії.

За словами міністра освіти, культури та спорту автономної республіки Майї Хаджішвілі, їм не надходила документація для акредитації нового навчального закладу.

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Водночас вона заявила, що зараз регіональне міністерство продовжує роботу щодо посилення української школи – планується розпочати навчання близько тисячі дітей.

Про відкриття у Батумі приватної російської школи повідомило видання Batumelebi. За його інформацією, хоча на будівлі написано, що там розташований центр розвитку, в приватній бесіді викладачі та директор Наталія Георгієва, громадянка РФ, підтверджують, що це – навчальний заклад для російськомовних дітей, де уроки проводяться з першого по сьомий клас.

Під час першої зустрічі журналістам сказали, що діяльність школи визнана легітимною з боку Міністерства освіти РФ. Навчальний процес здійснюється за російською програмою, а екзамени учні складають дистанційно в Москві та Санкт-Петербурзі.

У школі також повідомили, що у кожному класі – по 7 чи 8 дітей, а навчання коштує 750 ларі на місяць у Батумі, 800 ларі у Тбілісі (близько 260-280 доларів відповідно).

На прохання журналістів розповісти, як на уроках історії дітям розповідають про окупацію Грузії чи російсько-грузинську війну 2008 року, Наталія Георгієва сказала, що вони поділяють позицію більшості жителів країни. Директор також повідомила, що їхню школу курує відділення культури Служби державної безпеки Грузії, з яким вони узгоджують такі питання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузія може запровадити візовий режим для громадян РФ.