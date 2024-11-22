Вибори у Німеччині: Пісторіус відмовився балотуватися на посаду канцлера

Міністр оборони Німеччини наголосив, що це його «суверенне, особисте і повністю особисте рішення»

Тепер чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц балотуватиметься на другий термін

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не висуватиме свою кандидатуру на посаду федерального канцлера на майбутніх позачергових виборах, які відбудуться 23 лютого 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

«Я щойно поінформував лідерів нашої партії та парламентських фракцій, що не буду висувати свою кандидатуру на посаду федерального канцлера», – повідомив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що це його «суверенне, особисте і повністю особисте рішення».

Зазначається, що тепер чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц балотуватиметься на другий термін.

Раніше у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) закликали чинного канцлера Олафа Шольца піти у відставку на користь Пісторіуса. Це було пов’язано з тим, що партія відстає по опитуваннях, й перебуває на третьому місці після опозиційних консерваторів і ультраправих.

«Він (Шольц – «Главком») провів коаліцію з трьох партій через, можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття», – підкреслив глава Міноборони Німеччини.

За даними Reuters, керівництво СДПН з наступного тижня домагатиметься офіційного висунення Шольца кандидатом на посаду канцлера.

Нагадаємо, у неділю, німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера, готуючись до позачергових федеральних виборів у лютому 2025 року.

Раніше голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».