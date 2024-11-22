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Хто підштовхує Путіна до ескалації? ЦПД назвав двох кремлівських чиновників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто підштовхує Путіна до ескалації? ЦПД назвав двох кремлівських чиновників
Путіна оточують люди, які хочуть ще більшої ескалації війни зі сторони РФ
фото з відкритих джерел

Коваленко зауважив, що Путіна до більшої ескалації війни підштовхують люди з його оточення

Російського диктатора Володимира Путіна на здійснення ударів міжконтинентальною балістикою і підвищення градуса напруги штовхає Сергій Кірієнко та Микола Патрушев. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД зауважив, що перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко і колишній секретар Ради безпеки Росії, ексглава ФСБ Микола Патрушев підштовхують Путіна до ударів.

«Путіна на здійснення ударів міжконтинентальною балістикою і підвищення градуса напруги штовхають Кірієнко та Патрушев. Кожен з них має власні цілі. Кірієнко, наприклад, який відповідає за всі інформаційні операції, намагається стати сірим кардиналом внутрішньої та регіональної політики», – йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що підвищення градуса поступово перетворюватиме Росію на КНДР: «І жорсткі дії проти обох цих країн, ізоляція – це майбутнє».

Нагадаємо, окупанти 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Під час своєї промови російський диктатор Володимир Путін повідомив про «успішне випробування» нового озброєння середньої дальності. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Також Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж». Згодом тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що додаткової інформації про сьогоднішню ракетну атаку РФ на Україну не буде.

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Теги: росія війна путін путінський режим ракета росіяни російська ракета

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