«Величезна сума». Скільки Великій Британії коштувала коронація Чарльза III

Близько 20 млн людей у ​​Британії дивилися по телевізору коронацію Чарльза у Вестмінстерському абатстві

Коронація Чарльза III у травні 2023 року коштувала британським платникам податків щонайменше 86 млн євро. Про це пише The Guardian з покликанням на звіт Міністерства з питань культури, медіа і спорту Великої Британії.

Міністерство витратило на святкування приблизно 60 млн євро, а решта 26 млн пішла на охорону церемонії.

Близько 20 млн людей у ​​Британії дивилися по телевізору коронацію Чарльза у Вестмінстерському абатстві. Для порівняння, 29 млн британців спостерігали за похоронами королеви Єлизавети II у 2022 році.

Церемонію коронації відвідали високопоставлені особи з усього світу, а наступної ночі у Віндзорському замку відбувся зірковий концерт.

Генеральний директор організації «Республіка» Грем Сміт, яка проводить кампанію за скасування монархії та її заміну виборним очільником держави, назвав коронацію «непристойною» тратою грошей платників податків. Він стверджує, що збитків через коронацію зазнали також Міністерство оборони, транспорт Лондону, пожежні бригади та місцеві ради. За підрахунками «Республіки», реальна вартість коронації коливається від 120 до 300 млн євро.

«Це величезна сума грошей, витрачена на парад однієї людини, коли в конституції чи законі не було жодних зобов’язань проводити коронацію, і коли ми зіткнулися зі скороченням основних послуг», – зауважив Сміт.

Нагадаємо, британський король Чарльз ІІІ 14 листопада відзначав 76-річчя. З цієї нагоди пресслужба монаршої родини показала святковий портрет іменинника.

Як відомо, Чарльз став королем Великої Британії одразу після смерті матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував його найдовше у британській історії: він був принцом Уельським довше всіх, маючи цей титул з липня 1958 року.

У 1981 році одружився з Діаною Спенсер, мав із нею двоє синів: Вільяма і Гаррі, але згодом розлучився. Вдруге одружився із давньою подругою Каміллою Паркер Боулз. Коронація Чарльза III та Камілли відбулася у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 року. За монархом у черзі на правління йде його старший син Вільям.