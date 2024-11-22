Плата за солдатів. Росія надала Північній Кореї ракети для систем ППО

РФ надала КНДР економічну допомогу та військові технології, зокрема ті, які необхідні для створення системи космічного спостереження

Росія передала Північній Кореї ракети для систем протиповітряної оборони в обмін на військових КНДР. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон-Сік, пише Associated Press.

За словами міністра, Росія надала КНДР ракети та інше обладнання для зміцнення протиповітряної оборони столиці Пхеньян. У матеріалі зазначається, що Північна Корея, ймовірно, прагне посилити свої системи ППО після звинувачень на адресу Південної Кореї у розкиданні пропагандистських листівок минулого місяця.

Шин Вон-Сік також повідомив, що Росія надала КНДР економічну допомогу та військові технології, зокрема ті, які необхідні для створення надійної системи космічного спостереження.

Південна Корея та США висловили занепокоєння через ймовірність передачі Північній Кореї чутливих ядерних і ракетних технологій. Хоча міністр не уточнив, чи Москва вже здійснила таку передачу, експерти вважають, що Росія навряд чи зробить це на початкових етапах співпраці з КНДР.

Нагадаємо, що з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані британського дослідницького центру Open Source Centre.

До слова, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.