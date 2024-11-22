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Путін «попереджатиме» українців про «Орєшнік». Пєсков повідомив деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін «попереджатиме» українців про «Орєшнік». Пєсков повідомив деталі
Пєсков обмовився, що Путін та Росія відкриті до мирних переговорів
фото з відкритих джерел

За словами Пєскова, своїм ударом ракетою «Орешник» Росія продемонструвала, до яких заходів вона готова вдаватися у відповідь на «дії Заходу»

Прессекретар глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська армія «відпрацьовує механізми оповіщення» українців про загрозу ударів балістичними ракетами. Про це повідомляє пропагандистське агентство «РИА Новости».

За словами Пєскова, своїм ударом ракетою «Орешник» Росія продемонструвала, до яких заходів вона готова вдаватися у відповідь на «дії Заходу».

Речник Путіна також наголосив, що основний меседж заяв глави РФ – це те, що «нерозсудливе постачання країнами Заходу озброєння для України не може залишитися без відповіді».

Пєсков обмовився, що Путін та Росія відкриті до мирних переговорів. Увечері у президента Путіна заплановано якусь нараду, але подробиць немає.

Нагадаємо, 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 «Рубіж», а не середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставленого українського військового. Російський диктатор Володимир Путін атакував Дніпро 21 листопада балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». 

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

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Теги: росія армія путін озброєння Дмитро Пєсков

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