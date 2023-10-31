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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Найбільша проблема ізраїльтян – це прем'єр-міністр Нетаньягу

glavcom.ua
«Кількість помилок допущених Нетаньягу до і після атаки терористів – просто вражаюча»
фото: timesofisrael.com

Кілька тез щодо арабо-ізраїльської війни

1.Більшість з того, що я говорив на ефірі кілька тижнів назад – справдилась. Ізраїль взяв паузу щодо наземної операції, проте так і не виграв в інформаційній війні. Гуманітарна криза в Газі – найбільший інформаційний удар по Ізраїлю. Події в Туреччині, Дагестані, Німеччині і по всьому світу показують, що Хамас,  попри свої злочини і акт агресії проти ізраїльтян – досяг не баченої підтримки. Зрештою голосування в ООН показало, наскільки США та Ізраїль мають слабку глобальну підтримку.

2.Активізація мусульман по всьому світу – ставить під питання перспективи наземної операції і шанси Ізраїлю у війні. Очевидно, що знищивши Хамас – нічого не припиниться. Мусульманська мобілізація актуалізує колосальний ресурс, який буде залучений старими або навіть новими терористичними угрупуваннями в подальшому протистоянні.

3.Поведінка Росії, Китаю, Ірану, а тепер і Туреччини щодо Ізраїлю ставить питання про перегляд відносин на глобальному рівні між Заходом та іншими. Та й взагалі ставить питання про межі Заходу. Ці відносини, в першу чергу, мають бути переглянуті на економічному рівні.

Мої думки, що варто зробити Ізраїлю в ситуації, яка склалась. Отже, я був правий в тому, що вся ця ситуація буде затягуватись на довго, і ніяких блискавичних операцій не вийде. Найважливіше – це відіграти ситуацію в інформаційному плані. І тут необхідно розділити гуманітарну кризу та знищення терористів. Так, зрозуміло, що терористи прикриваються мирними людьми. Однак, спровокована криза масовими бомбардуваннями, відключенням світла і води, налаштовує проти Ізраїлю весь світ. Тому політика підтримки гуманітарної допомоги невинним палестинцям має вгамувати світову мусульманську істерію і прихильників прав людини.

Разом з тим, на мою думку, необхідно проводити точкові операції по знищенню терористів. Без поспіху. Варто відмовитись від повної окупації сектору Гази, натомість проводити локальні окупації, знищувати терористів і виходити. Так, це займе багато часу. Але вся ця війна вже й так займе його багато, а якщо діяти грубо – то ще й можна програти.

А взагалі я вважаю, що однією з найбільших проблем ізраїльтян зараз є Нетаньягу. Він мав би передати керівництво військовим кабінетом – військовим, посипати голову попелом і звалити. Кількість помилок допущених ним до і після атаки терористів – просто вражаюча. І відповісти йому доведеться рано чи пізно, не зважаючи на його політичний геній.

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Джерело
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Теги: війна Беньямін Нетаньягу Ізраїль

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