У Японії розгорівся скандал через слова міністра про Курили

Міністр Японії назвав Курили «іноземною державою» – отримав догану від Кабміну

У Японії розгорівся політичний скандал, пов'язаний із необережними висловлюваннями міністра у справах Окінави та північних територій Хітосі Кикавади, які були розцінені як непряме визнання російської приналежності спірних Курильських островів (які Токіо називає Північними територіями). Про це пише «Главком» із посиланням на NST Online.

Під час поїздки до префектури Хоккайдо міністр Кикавада відвідав мис Носаппу в місті Немуро, звідки відкривається вид на Курильські острови. Його заява викликала бурхливу реакцію. «Напевно, це найближче місце до іноземної держави», – сказав Хітосі Кикавада. Ця фраза була миттєво інтерпретована багатьма як натяк на те, що міністр розглядає Курильські острови як «іноземну землю», тобто фактично таку, що належить Росії.

За даними агентства Kyodo, генеральний секретар Кабінету міністрів Мінору Кіхара того ж дня зробив міністру Кикаваді сувору догану, вказавши на «недоречність та двозначність» його висловлювання.

Пізніше сам Кикавада публічно вибачився перед колишніми жителями Курильських островів, які мають претензії на повернення територій, і пообіцяв «проявляти обережність у своїх висловлюваннях» у майбутньому.

Пояснимо, що ситуація з Курильськими островами залишається однією з найгостріших у зовнішній політиці Японії з часів Другої світової війни. Позиція Японі включала територіальні претензії на чотири острови: Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї. Острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і суверенітет РФ над ними не підлягає сумніву. СРСР погоджувався розглянути передачу Шикотана та Хабомаї після укладення мирного договору. Договір так і не був підписаний. Після того, як Японія запровадила кілька пакетів санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні, МЗС РФ у березні 2024 року в односторонньому порядку заявило про відмову від переговорів щодо мирного договору та припинення безвізових поїздок японців на Курили.

До слова, Японія розгорнула війська на півночі країни для допомоги у відлові ведмедів після того, як місцеві громади зіткнулися з безпрецедентною хвилею нападів. Операція розпочалася в містечку Кадзуно, що розташоване серед лісистих гір, де значно зросла кількість спостережень за ведмедями.