8 листопада у Москві (Росія) відбудеться пропагандистський турнір Професійної Борцівської Ліги (PWL), в якому візьмуть участь титуловані японські борчині Юі Сусакі та Нонока Озакі. Про це повідомляє «Главком».

Юі Сусакі є олімпійською чемпіонкою Токіо та бронзовою призеркою Олімпіади у Парижі. У Росії вона буде боротися проти росіянки Наталії Пудової.

Нонока Озакі є бронзовою призеркою Олімпіади у Парижі. У Москві вона буде боротися проти росіянки Аліни Касабієвої.

Варто зазначити, що в турнірах, які організовує PWL, на постійній основі беруть участь російські і білоруські борці, які були помічені у підтримці війни проти України.

Амбасадором PWL є довірена особа російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ Роман Власов.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.