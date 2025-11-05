Головна Країна Політика
Зеленський провів розмову з новою прем’єр-міністеркою Японії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський запросив прем’єр-міністерку відвідати Україну
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Лідери обговорили співпрацю у сфері безпеки, спільне виробництво зброї та зміцнення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеною прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Глава держави привітав прем’єр-міністерку з початком роботи та висловив вдячність за «незмінну допомогу і принциповість» Японії від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Основною темою розмови стало об'єднання зусиль для збільшення безпеки та розвитку обох країн та їхніх регіонів.

«Ми обговорили, як можемо обʼєднати наші зусилля, щоб для обох наших народів, для наших регіонів було більше безпеки та розвитку. Вдячні Японії за незмінну допомогу і принциповість протягом усього часу від початку російського вторгнення. Ми однаково розуміємо, які небезпеки несе російська війна для всіх у світі, і готові працювати разом, щоб розвивати найбільш сильні технології для захисту життя, зважаючи на зміни й виклики, які принесла ця війна», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент Зеленський поінформував Санае Такаїчі про наміри України розвивати контрольований експорт зброї та будувати міцні партнерства для спільного виробництва сучасної зброї.

Глава держави детально поінформував про нагальну потребу України у зміцненні протиповітряної оборони (ППО) для захисту міст та енергетичної інфраструктури, яка є першою мішенню для Росії.

Президент високо оцінив готовність Японії надати допомогу в енергетичній сфері, зокрема відповідним обладнанням. Ця допомога критично важлива для громад України цієї зими. Україна також зацікавлена у збільшенні співпраці з Японією у сфері повоєнної відбудови та відновлення. Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію та можливості ефективного тиску на Росію для її примусу до реальної дипломатії та закінчення війни.

На завершення розмови президент Зеленський запросив прем’єр-міністерку відвідати Україну.

Нагадаємо, очільниця Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті стала 104 прем'єр-міністром країни. Цю посаду вперше обійняла жінка.

