Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо

Данило Явгусишин став секіваке лише за 13 турнірів

Сумоїст Аонішікі (Данило Явгусишин), який родом з Вінниці, здобув звання секіваке – третій найвищий ранг в сумо. Як інформує «Главком», про це повідомило Посольство Японії в Україні.

У Посольстві зазначили, що Данило став секіваке лише за 13 турнірів, встановивши новий рекорд з часу запровадження сучасної системи турнірів у 1958 році.

«Бажаємо нових перемог на турнірі Кюшю, що стартує вже 9 листопада», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, Данило Явгусишин, відомий як Аонісікі Арата – український професійний борець сумо. Другий українець, який став професійним борцем сумо, після Шіші у 2020 році. Він виступає за команду Адзігава.

Аонісікі здобув двозначну кількість перемог у кожному зі своїх перших п'яти турнірів у статусі секіторі. Він виграв 11 матчів і отримав спеціальний приз у кожному зі своїх перших трьох турнірів вищого дивізіону, посівши друге місце в липні 2025 року.

Нагадаємо, 20 медалей здобула збірна України на чемпіонаті Європи з сумо серед юнаків до 18 років у Таллінні (Естонія).