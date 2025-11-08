Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
Спортсмен родом із Вінниці здобув звання секіваке – третій найвищий ранг в сумо
фото з відкритих джерел

Данило Явгусишин став секіваке лише за 13 турнірів

Сумоїст Аонішікі (Данило Явгусишин), який родом з Вінниці, здобув звання секіваке – третій найвищий ранг в сумо. Як інформує «Главком», про це повідомило Посольство Японії в Україні.

У Посольстві зазначили, що Данило став секіваке лише за 13 турнірів, встановивши новий рекорд з часу запровадження сучасної системи турнірів у 1958 році.

«Бажаємо нових перемог на турнірі Кюшю, що стартує вже 9 листопада», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, Данило Явгусишин, відомий як Аонісікі Арата – український професійний борець сумо. Другий українець, який став професійним борцем сумо, після Шіші у 2020 році. Він виступає за команду Адзігава.

Аонісікі здобув двозначну кількість перемог у кожному зі своїх перших п'яти турнірів у статусі секіторі. Він виграв 11 матчів і отримав спеціальний приз у кожному зі своїх перших трьох турнірів вищого дивізіону, посівши друге місце в липні 2025 року.

Нагадаємо, 20 медалей здобула збірна України на чемпіонаті Європи з сумо серед юнаків до 18 років у Таллінні (Естонія). 

Читайте також:

Теги: рекорд сумо Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці правоохоронці викрили велику мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет
Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі? Тіньова економіка
Вчора, 08:38
Вінницький міський суд визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочинів
У Вінниці суд покарав таксиста за згвалтування двох дітей
5 листопада, 21:59
Аномальна спека щороку забирає сотні тисяч життів
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian
31 жовтня, 14:00
12-річний сумчанин став наймолодшим автором трилогії в Україні
Юний письменник із Сум написав трилогію та встановив рекорд
30 жовтня, 11:02
Правоохоронці встановлять усі обставини загибелі жінки
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
29 жовтня, 11:20
Прищепко потрапив до Книги рекордів України
Майстер з Вінниччини створив найбільший солом’яний капелюх в Україні (фото)
28 жовтня, 06:20
У Чехії подвоїлася кількість українських біженців
У Чехії різко зросла кількість біженців з України
27 жовтня, 08:33
Районний центр Куп’янськ, що на Харківщині, розташований приблизно за 40 км від кордону з Росією
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
18 жовтня, 19:25
Шестирічна атлетка виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд
12 жовтня, 18:49

Новини

Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
Пішов з життя видатний український тренер з вільної боротьби
Пішов з життя видатний український тренер з вільної боротьби
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Президент ФІФА потрапив у скандал через заяву про Трампа
Президент ФІФА потрапив у скандал через заяву про Трампа
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA
Скандальна призерка Олімпійських Ігор Сімон відсторонена від змагань
Скандальна призерка Олімпійських Ігор Сімон відсторонена від змагань

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua