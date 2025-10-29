Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters

Такаїчі (праворуч) заявила Трампу, що відмова Японії від закупівель лише потішить Китай і Росію

За словами журналістів, Такаїчі попросила Трампа проявити розуміння щодо енергетичних потреб Японії

Нова прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявила, що заборона імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) буде складною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами неназваних представників японського уряду, питання російського газу було порушено під час двосторонньої зустрічі лідерів. Зазначається, що Такаїчі попросила Трампа проявити розуміння щодо енергетичних потреб Японії. Російські поставки становлять майже 9% від загального імпорту СПГ Японією, а японські компанії Mitsui і Mitsubishi мають частки в проекті СПГ «Сахалін-2» на Далекому Сході Росії.

Напередодні поїздки Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російських енергоносіїв, включаючи Японію, припинити імпорт і ввести санкції проти двох найбільших експортерів нафти, «Роснєфті» та «Лукойла», щоб змусити Москву припинити війну в Україні.

За даними Nikkei, Такаїчі сказала Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це тільки порадує Китай і Росію. Японія збільшила обсяги закупівель скрапленого природного газу у США протягом останніх кількох років, намагаючись диверсифікувати джерела постачання, відходячи від свого основного постачальника Австралії, та готуючись до закінчення терміну дії контрактів на постачання з російським проєктом «Сахалін-2».

Більшість поставок з «Сахаліну-2» закінчується в період з 2028 по 2033 рік. Заміна цього газу буде коштувати дорого і призведе до підвищення цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії. Країна закуповує менш як 1% імпортованої нафти з Росії в рамках санкційного винятку, який закінчується в грудні, а основна частина поставок нафти покривається з Близького Сходу.

Нагадаємо, у Токіо президент США Дональд Трамп зустрівся з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі для обговорення важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин між країнами, зокрема в сфері торгівлі та безпеки.

Трамп та Такаїчі підписали важливу рамкову угоду, що стосується постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів. Угода передбачає співпрацю у видобутку та переробці цих ресурсів для забезпечення їх стабільних поставок на обидва ринки.