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Через дорогу логістику Україна втрачає власні ринки продукції – GMK Center

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Через дорогу логістику Україна втрачає власні ринки продукції – GMK Center

Імпорт металопродукції витісняє власне виробництво через дорогу логістику – GMK Center  

Імпорт металопродукції в Україну за підсумками 2024 року зріс на 6,4%, до 1,26 млн т. При цьому, понад 50% поставок продукції на український ринок покриває Туреччина. Це відбувається, тому що тарифи на послуги держмонополій в Україні значно зростають, і Україна не може конкурувати з імпортною продукцією навіть на власному ринку, пише GMK Center.

Так, за даними дослідження, імпорт плоского прокату за рік зріс на 8,3%, а довгого – на 2,9% р./р. Водночас, дещо скоротився імпорт труб – на 4,3% порівняно з 2023-м – до 100,63 тис. т. Ключовими постачальниками продукції є Туреччина, Китай, Польща та Австрія.

«Таким чином, спостерігається поступове зміцнення позицій турецьких виробників на українському ринку прокату та труб. Якщо динаміка збережеться, у перспективі Туреччина може ще більше посилити свою присутність на українському ринку металопрокату, витісняючи традиційних постачальників», – вказують аналітики Центру.

Такі тенденції можуть бути зумовлені як економічними факторами, зокрема конкурентними цінами та торговельними угодами, так і геополітичними змінами, що впливають на логістичні ланцюги та постачання металопродукції.

«На жаль, зростання імпорту відображає негативні результати трьох років війни: зруйновані потужності, зруйновані ланцюжки постачань, дефіцит персоналу, в 3-5 разів дорожча логістика для компаній. Все це призводить до втрати маржинальності виробництва і втрату конкурентоздатності у порівнянні з турецькими, китайськими й іншими конкурентами. Потрібно брати до уваги, що багато видів продукції ми просто не можемо виробляти через втрату потужностей», – каже директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Нагадаємо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Теги: тарифи імпорт ринок

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