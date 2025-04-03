Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США
Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про мита від США
фото: скріншот з відео

Голова Єврокомісії: Ми завжди будемо захищати свої інтереси та цінності

Нові мита від США є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі. Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує «Главком».

«Універсальні тарифи, оголошені США, є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі. Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати свої інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці. І перейти від конфронтації до переговорів», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше, 1 квітня, Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європейський Союз збирається дати рішучу відповідь на американські мита. Проте Брюссель все ж сподівається знайти взаємовигідне рішення завдяки перемовинам з президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

Читайте також:

Теги: Урсула фон дер Ляєн тарифи імпорт США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президентка Єврокомісії збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США
Фон дер Ляйєн розповіла про план дій у відповідь на мита Трампа
1 квiтня, 16:31
Зеленський уточнив, що питання атомних електростанцій в угоді немає
Зеленський повідомив, чи є в новій угоді про копалини пункт щодо АЕС
25 березня, 18:28
За перші два місяці 2025 року Україна імпортувала 3 тонни металобрухту
Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%
24 березня, 12:48
Багато українців не розуміють, що відбулось з приходом Трампа
Українці досі не розуміють, що сталося в США
22 березня, 20:11
Дональд Трамп провів брифінг з міністром оборони Гегсетом в Білому домі
Трамп анонсував новий винищувач, який «не має аналогів у світі»
21 березня, 19:16
США також просять у Німеччини яйця
США попросили Німеччину надіслати більше яєць
18 березня, 13:38
США ведуть переговори з ФРН та Росією щодо купівлі газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2»
США домовляються із ФРН та Росією про продаж «Північних потоків» – Correctiv
14 березня, 08:16
Україна знову отримуватиме військову допомогу
США відновили військову допомогу Україні
11 березня, 23:25
Нова поїздка Еммануеля Макрона до США «наразі не передбачена»
Резиденція Макрона не підтверджує його поїздку до Вашингтона
5 березня, 15:15

Політика

«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США
«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США
Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит
«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит
США вперше проігнорують засідання «Рамштайн»: Захарова іронічно відреагувала
США вперше проігнорують засідання «Рамштайн»: Захарова іронічно відреагувала
Трамп підписав указ про введення мит на імпорт для інших країн
Трамп підписав указ про введення мит на імпорт для інших країн
«Золотий вік Америки». Трамп оголосив про запровадження нових мит
«Золотий вік Америки». Трамп оголосив про запровадження нових мит

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
130K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
83K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
26K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua