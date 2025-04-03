«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США

Голова Єврокомісії: Ми завжди будемо захищати свої інтереси та цінності

Нові мита від США є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі. Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує «Главком».

«Універсальні тарифи, оголошені США, є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі. Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати свої інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці. І перейти від конфронтації до переговорів», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2025

Раніше, 1 квітня, Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європейський Союз збирається дати рішучу відповідь на американські мита. Проте Брюссель все ж сподівається знайти взаємовигідне рішення завдяки перемовинам з президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація».

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.