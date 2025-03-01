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У Китаї зник міністр, який відповідав за стратегічну галузь – FT

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Китаї зник міністр, який відповідав за стратегічну галузь – FT
Відставка відбулася на тлі посилення обмежень з боку США щодо експорту мікрочипів, що змушує Пекін пришвидшувати зусилля щодо самозабезпечення у цій галузі
фото: REUTERS/Jing Xu

Чжуанлун очолив Міністерство інформаційних технологій у 2022 році та відігравав ключову роль у розвитку штучного інтелекту

Міністр промисловості та інформаційних технологій Китаю Цзінь Чжуанлун не з’являвся на публіці понад два місяці, що викликало підозри щодо його можливого усунення з посади через внутрішнє розслідування. 28 лютого китайська влада офіційно оголосила про його заміну на Лі Лечена, колишнього губернатора провінції Ляонін. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на Financial Times. 

Зазначається, що зникнення високопосадовців у Китаї не є рідкістю. Раніше подібні випадки вже відбувалися, зокрема з міністром закордонних справ Цінь Ганом та міністром оборони Лі Шанфу. Як правило, це свідчить про внутрішні перевірки або антикорупційні розслідування. Офіційних пояснень щодо відсутності Цзіня китайська влада не надала.

Цзінь Чжуанлун очолив Міністерство промисловості та інформаційних технологій у 2022 році та відігравав ключову роль у розвитку штучного інтелекту та виробництва напівпровідників – сфер, які є стратегічними для Китаю в умовах глобальної технологічної конкуренції. Його відставка відбулася на тлі посилення обмежень з боку США щодо експорту мікрочипів, що змушує Пекін пришвидшувати зусилля щодо самозабезпечення у цій галузі.

Нагадаємо, впровадження штучного інтелекту набуває значного масштабу в Китаї. Пекін прагне закріпити свої позиції у сфері генеративного штучного інтелекту, використовуючи досягнення DeepSeek.

Після презентації мовної моделі DeepSeek R1 технологія почала швидко впроваджуватися в різних галузях. Вже кілька ключових державних підприємств, регіональних органів влади, лікарень та хмарних сервісів адаптували цю модель для своїх потреб. Особливо показовим став її активний перехід у консервативні державні структури.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що китайський чат-бот на основі штучного інтелекту DeepSeek є інструментом для збору розвідувальних даних.

Як повідомлялося, найбагатші люди планети втратили щонайменше $108 млрд після падіння основних індексів у зв'язку з появою оновлення китайського чат-бота на основі штучного інтелекту DeepSeek-R1. 

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Теги: міністр відставка розслідування модель влада Китай

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