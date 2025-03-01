У Китаї жінку було страчено за викрадення та продаж 17 дітей

Юй Хуайїн (у центрі) було страчено у Китаї

Жінку, яка продала 17 дітей, засудили до смертної кари

У Китаї було страчено жінку на ім'я Юй Хуаїн, яка, як встановлено слідством, у період із 1993 по 2003 роки разом зі своїми спільниками викрала 17 дітей із провінцій Гуйчжоу та Юньнань, а також міста Чунцін і продала їх у провінції Хебей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Xinhua.

Після того, як Верховний народний суд (ВНС) затвердив смертний вирок стосовно Юй Хуаїн, Народний суд середнього ступеня міста Гуйян провінції Гуйчжоу (Південно-Західний Китай) виконав вирок у присутності інспекторів з місцевої прокуратури.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року суд засудив підсудну до страти, визнавши її винною у викраденні та продажу 11 дітей. Одразу після оголошення вироку викрадачка оскаржила це рішення.

У листопаді 2023 року Народний суд вищого ступеня провінції Гуйчжоу провів повторне слухання щодо апеляції підсудної, а в січні 2024 року виніс рішення про повторний розгляд справи після того, як поліція виявила, що Юй Хуаїн була пов'язана з іншими епізодами торгівлі дітьми.

Повторний розгляд справи, проведений у жовтні 2024 року Народним судом середнього ступеня міста Гуйян, показав, що кількість дітей, які фігурують у справі підсудної, збільшилася з 11 до 17. Юй Хуаїн була знову засуджена до страти і, як і раніше, вона знову подала апеляцію.

У грудні 2024 року Народний суд вищого ступеня провінції Гуйчжоу відхилив її апеляцію та підтвердив смертний вирок.

Юй Хуаїн також була довічно позбавлена ​​політичних прав, а все її особисте майно – було конфісковано.

Нагадаємо, у Китаї жінка протягом трьох годин завдавала електричних ударів своєму нареченому, щоб він зміг відчути біль, схожий на пологи.