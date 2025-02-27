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Пекін масово впроваджує DeepSeek у китайських держустановах – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пекін масово впроваджує DeepSeek у китайських держустановах – FT
Технологія почала швидко впроваджуватися в різних галузях
фото: Reuters

Китай прагне закріпити свої позиції у сфері генеративного штучного інтелекту

Впровадження штучного інтелекту набуває значного масштабу в Китаї. Пекін прагне закріпити свої позиції у сфері генеративного штучного інтелекту, використовуючи досягнення DeepSeek. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Після презентації мовної моделі DeepSeek R1 технологія почала швидко впроваджуватися в різних галузях. Вже кілька ключових державних підприємств, регіональних органів влади, лікарень та хмарних сервісів адаптували цю модель для своїх потреб. Особливо показовим став її активний перехід у консервативні державні структури.

Вплив DeepSeek на державні установи визнають навіть представники технологічної галузі. Саме DeepSeek став каталізатором активного розгортання великих мовних моделей у держсекторі.

Також технологія привернула увагу місцевих органів влади. Адміністрації міст Цзінань і Ханчжоу запустили чатботів на основі DeepSeek, які допомагають громадянам із податковими питаннями, комунальними послугами та оформленням документів. Район Футянь у Шеньчжені створив ШІ-агентів для автоматизації роботи правоохоронних органів, зокрема для складання адміністративних протоколів.

DeepSeek також почали впроваджувати у сфері охорони здоров’я. Університетська лікарня Цзілінь у місті Чанчунь запустила ШІ-інструмент для створення персоналізованих планів лікування на основі медичних даних. Жіноча та дитяча лікарня Цзіньсінь розробила систему відстеження овуляції, яка допомагає у лікуванні безпліддя.

У деяких державних лікарнях, зокрема в провінції Хубей, DeepSeek почали використовувати для ухвалення медичних рішень. Якщо двоє лікарів розходяться в думках щодо діагнозу чи методу лікування, ШІ-модель виступає як третя сторона у прийнятті остаточного рішення.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що китайський чат-бот на основі штучного інтелекту DeepSeek є інструментом для збору розвідувальних даних.

Як повідомлялося, найбагатші люди планети втратили щонайменше $108 млрд після падіння основних індексів у зв'язку з появою оновлення китайського чат-бота на основі штучного інтелекту DeepSeek-R1. 

До слова, компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo. 

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Теги: штучний інтелект Китай лікарня технології

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