Китай відправить на Місяць інноваційний зонд: у чому його особливість

У 2026 році Китай запустить космічний зонд Chang’e-7, який шукатиме лід на Південному полюсі Місяця

Китай відправить на Місяць зонд, здатний за один стрибок долати десятки кілометрів

Китай наступного року відправить на Місяць зонд, який за один стрибок зможе долати десятки кілометрів, займатиметься пошуками води на Південному полюсі супутника Землі. Про це пише South China Morning Post.

«Дослідний зонд Chang’e-7 складається з чотирьох апаратів: орбітального і посадкового модулів, місяцехода і зонду, що стрибає, який буде оснащений аналізатором молекул води», – заявив заступник головного конструктора місії Chang’e-7 Тан Юйхуа.

Зазначається, що у 2026 році Китай запустить космічний зонд Chang’e-7, який шукатиме лід на Південному полюсі Місяця. Якщо його вдасться знайти, то це скоротить вартість та час доставки води на Місяць, що допоможе побудувати місячну базу та вивчити можливість існування життя на супутнику Землі та інших планетах.

«Зонд може надійно і багаторазово приземлятися на різні поверхні, подібно до того, як людина згинає ноги при стрибку з висоти», – додав Тан Юйхуа.

South China Morning Post пише, що цей шестиногий зонд матиме можливість повзати, стрибати, а також літати за допомогою ракетної тяги, завдяки чому він зможе долати десятки кілометрів за один стрибок. Це дозволить йому дослідити місцевість та глибокі кратери, які недоступні звичайним місяцеходам.

Китайська програма дослідження Місяця, що отримала назву Chang’e-7, на ім'я героїні давньокитайських міфів, включає кілька етапів, зокрема навколо штучного супутника Землі, посадку на Місяць та повернення на нашу планету. Перший місячний супутник Chang’e-7 був запущений у 2007 році та працював до 2009 року.

Раніше стало відомо, що китайські військові з 2024 року будують на південний захід від Пекіна комплекс найбільшого у світі армійського командного центру.