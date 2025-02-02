Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський уперше відреагував на скандал в Агенції оборонних закупівель

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський уперше відреагував на скандал в Агенції оборонних закупівель
Зеленський заступився за Умєрова
фото: Офіс президента

Президент: «Умєров може робити все, щоб не було пауз у постачані зброї»

Президент Володимир Зеленський уперше прокоментував конфлікт довкола зміни керівництва Агенції оборонних закупівель. Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров «має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєння» для Збройних сил України. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для Associated Press.

За словами президента, міністр оборони «має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні...І він це виконує».

Як наголосив Зеленський, особливо це стосується, якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ, оскільки «не може бути пауз у термінових рішеннях».

«У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи в підтримці нашої армії, то будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде сильніша росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт», – заявив президент.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

Також повідомлялося, що питання про звільнення глави Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової постало ще влітку 2024 року, однак через певну домовленість було вирішено, аби вона допрацювала до кінця контракту – січня 2025 року. Про це повідомив заступник Рустема Умєрова Іван Гаврилюк, передає кореспондент «Главкома».

Читайте також:

Теги: Марина Безрукова міністр Міноборони активісти скандал Володимир Зеленський Іван Гаврилюк президент робота озброєння Укренерго населення звільнення втрати Рустем Умєров конфлікт Олександра Устінова росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії чоловікам пропонують шалені гроші за участь у війні
У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
5 сiчня, 06:10
РФ вже втратила в Україні 9710 танків
Втрати ворога станом на 7 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 сiчня, 07:37
Пожежа вже охопила понад 90 км²
Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)
12 сiчня, 06:43
Контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка вбив колишній товариш по службі
У будівлі Міноборони РФ знайдено вбитим контррозвідника ФСБ
14 сiчня, 11:28
ЗМІ: Загальні витрати Росії на війну «набагато перевищують» офіційні бюджетні витрати
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку
15 сiчня, 12:30
Кулеба та Павелецька разом на весіллі
Дружина ексміністра Кулеби відкриє сексшоп
Вчора, 19:47
Чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію
«На повну силу». ВЛК у Львові працюють у три зміни через наплив людей
28 сiчня, 18:49
Умєрова звинувачують у ймовірному зловживанні владою або службовим становищем
НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умєрова
28 сiчня, 22:42
Дрони атакували «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
Центр протидії дезінформації підтвердив ураження одного з найбільших російських НПЗ
31 сiчня, 09:32

Події в Україні

Росія повторно атакувала школу-інтернат у Суджі під час рятувальної операції
Росія повторно атакувала школу-інтернат у Суджі під час рятувальної операції
У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв
У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв
Зеленський уперше відреагував на скандал в Агенції оборонних закупівель
Зеленський уперше відреагував на скандал в Агенції оборонних закупівель
Розвідка показала, в яких умовах перебувають незаконно мобілізовані Росією українці
Розвідка показала, в яких умовах перебувають незаконно мобілізовані Росією українці
Ворог у пастці. ЗСУ повідомили про ситуацію у Великій Новосілці на Донеччині
Ворог у пастці. ЗСУ повідомили про ситуацію у Великій Новосілці на Донеччині
Залужний пропонував наступати на Бєлгород: радник ексголовкома розповів подробиці
Залужний пропонував наступати на Бєлгород: радник ексголовкома розповів подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
158K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025
19K
Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву
8310
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7220
Стрітення Господнє 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Сьогодні, 05:30
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Вчора, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua