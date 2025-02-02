Зеленський уперше відреагував на скандал в Агенції оборонних закупівель

Президент: «Умєров може робити все, щоб не було пауз у постачані зброї»

Президент Володимир Зеленський уперше прокоментував конфлікт довкола зміни керівництва Агенції оборонних закупівель. Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров «має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєння» для Збройних сил України. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для Associated Press.

За словами президента, міністр оборони «має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні...І він це виконує».

Як наголосив Зеленський, особливо це стосується, якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ, оскільки «не може бути пауз у термінових рішеннях».

«У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи в підтримці нашої армії, то будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде сильніша росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт», – заявив президент.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

Також повідомлялося, що питання про звільнення глави Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової постало ще влітку 2024 року, однак через певну домовленість було вирішено, аби вона допрацювала до кінця контракту – січня 2025 року. Про це повідомив заступник Рустема Умєрова Іван Гаврилюк, передає кореспондент «Главкома».