Хто і як має голосувати на перших поствоєнних виборах? Глава «Опори» пояснила принципи

Айвазовська: Зараз – 7 млн, з яких понад 60% мають виборчі права

Проведення перших виборів після завершення війни стане серйозним викликом для України: велика кількість громадян перебуває за кордоном, а військові залишатимуться на позиціях. Про те, як має відбуватися голосування в нових умовах, пояснила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

За словами Айвазовської, немає якихось норм стосовно явки: в Україні часто бувало, що хтось не дійшов до дільниць, десь дільниці не відкрились, десь за кордоном менше дільниць, ніж потрібно. Однак вона наголошує, Але, що Україна – демократична держава, народ повинен мати голос і під час виборів він забезпечується через акт голосування.

«У 2014 році на президентських виборах у громадян за кордоном теж було велике бажання голосувати, і це було 75 тис. Зараз – 7 млн, з яких понад 60% мають виборчі права. В новій реальності українців багато, а дільниць і можливості голосувати замало. Тому треба створювати нові правові умови», – зазначає Айвазовська.

Як зазначає Ольга Айвазовська, першочерговим завданням для проведення виборів в Україні стане визначення територій, де їх можна організувати. Вона наголошує, що необхідно провести аудит безпеки по всій країні, враховуючи наявність інфраструктури та можливі загрози:

«В день голосування Росія може йти на ескалацію, то тоді там треба збудувати шелтери. Жертви можуть делегітимізовувати процес або його паралізувати: один обстріл в день виборів може призвести до падіння явки по всій країні».

За словами Айвазовської, для організації виборів в нових умовах необхідний спеціальний закон. Глава «Опори» зауважує, що він має передбачати особливості голосування для різних категорій виборців: тих, хто перебуває за кордоном, неподалік від лінії розмежування або ж під слідством за воєнні злочини чи злочини, пов’язані з національною безпекою.

«У нас є заборонені партії. Але ці політики можуть трансформуватись в іншу політичну силу і йти на вибори. Чи може це нести загрозу нацбезпеці? Так, і для цього має бути рішення. Також, чи насправді ми підходимо люстраційним методом до перших повоєнних виборів. Такої дискусії зараз немає», – сказала голова «Опори».

Айвазовська каже, що для України вибори – це момент політичного оголення і знесилення, оскільки в країні п'ять років не було виборів.

«Це означає, що наша інфраструктура просіла і знищена фізично. Це стосується як виборчих дільниць, достовірності і точності державного реєстру як єдиної електронної бази даних, роботи медіа, бо вже не відчувається того впливу слова, тому що канали змінилися. Не так важливо, хто сидить в телевізорі, як що впливає через горизонтальні канали», – підсумовує Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.