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У конверті, адресованому прем'єру Словаччини Фіцо, виявлено несподівану знахідку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У конверті, адресованому прем'єру Словаччини Фіцо, виявлено несподівану знахідку
Роберт Фіцо лише минулої весни пережив замах
фото: Depositphotos

Охоронці знайшли підозрілий конверт під час перевірки пошти апарату уряду

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, який лише нещодавно пережив замах, сьогодні було доставлено конверт із кулею всередині. Про це повідомило місцеве видання Aktuality.sk.

«Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, був доставлений сьогодні до канцелярії уряду», – заявила канцелярія уряду.

Конверт перевірили співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб і дипломатичних представництв. Під час рентгенівської перевірки була виявлена куля.

«Цим питанням займаються поліцейські відповідного підрозділу, підпорядкованого обласному управлінню поліції в Братиславі», – додав речник обласної поліції в Братиславі Міхал Сейфф.

Нагадаємо, що 15 травня цього року стався замах на Роберта Фіцо у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. 

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і перепросив перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

Згодом Фіцо вийшов із заявою після замаху та сказав, що не відчуває ненависті до нападника.

До слова, заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим».

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Теги: Фіцо лист прем’єр-міністр Словаччина

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