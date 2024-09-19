Європа вирішила обійтись без російського газу: Bloomberg з'ясувало, чим його замінять взимку

Європа може перезимувати без російського газу та зберегти ключові поставки навіть без транзиту палива через територію України

На сьогоднішній день європейські країни отримують газ із Норвегії, а також налагодили поставки із Сполучених Штатів. Більшість газових сховищ країн ЄС заповнені більш ніж на 90%. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Видання зазначило, що такі країни, як Словаччина та Австрія і надалі залежать від поставок газу зі Сходу, однак, вони змогли накопичити необхідний об’єм, який дозволить перезимувати без додаткових поставок палива.

«Завершення 31 грудня угоди про транзит російського палива через Україну мало що змінить у зміцненому європейському ринку природного газу», – сказав Майкл Льюїс, головний виконавчий директор Uniper SE.

Європа вже створила великі запаси газу ще до початку опалювального сезону. Цього палива країнам вистарчить, щоб пройти всю зиму та не купляти його додатково у Росії. Також аналітики повідомляють, що ЄС активно співпрацює із Америкою у питанні поставок природного палива та, в більшості випадків, отримує газ із Норвегії.

«Українські обсяги можна замінити, в тому числі за рахунок додаткового імпорту СПГ. Але, звісно, в разі дуже холодної зими в системі може виникнути певний дефіцит», – заявив Егберт Лаеге, генеральний директор німецької компанії Securing Energy For Europe GmbH.

Не дивлячись на те, що останнім часом темпи закачування природного газу у сховища значно знизились, в Німеччині практично всі сховища заповнені на 96%. Про це повідомляє галузева група Gas Infrastructure Europe.

Нагадаємо, що російсько-українська угода про транзит російського газу через територію України закінчується у 2024 році. Саме тому деякі європейські країни закликали Європу підготуватися до проблем із постачанням палива.

До слова, на третьому році війни Росія почала робити те, чого досі собі не дозволяла, окупанти почали атакувати підземні газосховища України. Але в «Нафтогазі» повідомляють, що з опаленням взимку все буде стабільно.

Нагадаємо, сьома країна Європи вирішила «забанити» російський газ. Азербайджан продовжує нарощувати постачання газу до Європи, замінюючи Росію на ринку, який Кремль майже безроздільно контролював останні півстоліття.

Також аналітики повідомили, що Баку готовий постачати додаткові обсяги газу в Європу, але ключове питання – де він їх візьме? Є підозра, що Азербайджан просто перепродує газ РФ.