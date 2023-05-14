У ковбойському капелюсі та на коні: у Туреччині на дільницю прийшов незвичайний виборець (фото)

Громадянин Туреччини, який є дресирувальником коней у місті Ізмір, прийшов проголосувати у вбранні ковбоя, і викликав захват оточуючих

Дресерувальник Фарук Черен який живе в районі Борнова у Ізмірі, рано вранці завітав на виборчу дільницю, щоб проголосувати і не залишився непоміченим. Виборці у початковій школі Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca були шоковані адже виборець в'їхав на подвір'я школи у ковбойському вбранні та на коні. Фарук Черен прив'язав свого коня до дерева в шкільному саду, і спокійно пішов голосувати, а після цього дозволив місцевим дітлахам, які прийшли до школи разом зі батьками на голосування, покаталися верхи.

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Як пояснив Фарук Черен місцевому виданню Yeni Bakis, він почувається на коні просто чудово.

«Сьогодні я прийшов на виборчу дільницю зі своїм конем, щоб виконати вимоги демократії та проголосувати. Ми переживаємо напружений період. Щоб зняти цю напругу, я вирішив віддати перевагу своєму коню, замість автомобіля. Це була приємна подорож, і я отримав позитивну реакцію від громадян. А зараз ми з моїм конем повертаємось додому», – сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні у Туреччині відбуваються вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та закриються 17:00 за місцевим часом. Загалом у країні встановлено 191 885 урн для голосування. У Туреччині та за кордоном проголосують понад 64,1 мільйона виборців. Близько 4,9 мільйона людей проголосують уперше. У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати – чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку «Альянс АТА» Сінан Оган. Голова партії «Батьківщина», кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.

Право голосувати мають громадяни Туреччини, які досягли 18 років, зареєстровані у реєстрі виборців. Не можуть голосувати солдати та офіцери дійсної служби, військові курсанти, заарештовані та засуджені, які перебувають у місцях ув'язнення. Виборцям у Туреччині необхідно пред'явити посвідчення особи чи інші офіційні документи, що посвідчують особу, на виборчих дільницях. Кожному виборцю за тиждень до виборів приходить запрошення із датою та місцем голосування. Голосують як правило у школах, недалеко від місця прописки.